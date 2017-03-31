наверх
31.03.201702:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Декларация Гройсмана: более 15 млн грн дохода от продажи авто и земли

    Тема:

    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций (371)

    (обновлено: )59
    В декларации указано что большая часть дохода премьер-министра Украины за 2016 получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 млн грн налогов.

    Электронное декларирование в Украине
    Украинское фото
    Проблемы с е-декларированием привели к вопросу: а кто правит страной?

    "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках выполнения требований законодательства подал электронную декларацию за 2016 год", — сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

    Как отмечается, согласно декларации, заработная плата Гройсмана в 2016 году составила 281 000 грн, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 000 грн.

    "Большая часть дохода премьер-министра Украины за 2016 получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, полученного в результате разделения участка, ранее указанного в электронной декларации Владимира Гройсмана за 2015 год. От указанных операций главой правительства получено 11,13 млн грн.  Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Владимиру Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Держи карман шире. Блинов о том, сколько на самом деле должна Украина России

    Суммарный доход премьера из вышеуказанных источников за 2016 год составил 15 765 000 грн, из которых он выплатил более 1,5 млн налогов.

    В то же время, согласно поданной премьером декларации, доходы его супруги за 2016 год составили 1 625 000 грн, из которых 1 400 000 грн — доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.

    Читайте также: Нагрянули с обысками. Антикоррупционеры взяли Нацбанк в оборот

    В прошлом году Гройсманы не приобретали объекты недвижимого имущества, движимое имущество и нематериальные активы, декларирование которых является обязательным по законодательству Украины.

    Как сообщалось, на данный момент сайт Единого государственного реестра деклараций не работает. На его главной странице размещена информация о проведении технических работ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Акция протеста против работы российских банков во Львове
    Уход российских банков из Украины