Декларация Гройсмана: более 15 млн грн дохода от продажи авто и земли

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию, в которой, в частности, указал, что заплатил более 1,5 млн грн налогов.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках выполнения требований законодательства подал электронную декларацию за 2016 год", — сказано в сообщении пресс-службы Кабмина.

Как отмечается, согласно декларации, заработная плата Гройсмана в 2016 году составила 281 000 грн, также его доход включает проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 000 грн.

"Большая часть дохода премьер-министра Украины за 2016 получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, полученного в результате разделения участка, ранее указанного в электронной декларации Владимира Гройсмана за 2015 год. От указанных операций главой правительства получено 11,13 млн грн. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Владимиру Гройсману объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн", — сказано в сообщении.

Читайте также: Держи карман шире. Блинов о том, сколько на самом деле должна Украина России

Суммарный доход премьера из вышеуказанных источников за 2016 год составил 15 765 000 грн, из которых он выплатил более 1,5 млн налогов.

В то же время, согласно поданной премьером декларации, доходы его супруги за 2016 год составили 1 625 000 грн, из которых 1 400 000 грн — доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.

Читайте также: Нагрянули с обысками. Антикоррупционеры взяли Нацбанк в оборот

В прошлом году Гройсманы не приобретали объекты недвижимого имущества, движимое имущество и нематериальные активы, декларирование которых является обязательным по законодательству Украины.

Как сообщалось, на данный момент сайт Единого государственного реестра деклараций не работает. На его главной странице размещена информация о проведении технических работ.