В НАПК сообщили, сколько е-деклараций чиновников уже успели проверить

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на сегодняшний день проверило около трех тысяч поданных электронных деклараций чиновников, заявил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

По его словам, в том числе 24 проверки касались субъектов декларирования от президента "до обычного министра", сообщает ТСН.

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Всего же на первом этапе было подано около 103 тысяч электронных деклараций.

Ранее министр юстиции Павел Петренко негативно оценил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. "Хочу проинформировать членов правительства, что последние фактически 6 месяцев НАПК не выполняло свои функции", — заявил он. Также он предложил провести независимый аудит работы НАПК за последний год и технический аудит.

Кроме того, на заседании правительства 29 марта премьер-министр Владимир Гройсман призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций.

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Единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман уже подал е-декларацию.