Кличко резко ответил по декларации: меня обвиняют "любители жевать воздух"

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро проверяет его декларацию, в которуе он внес данные обо всем своем имуществе.

Ранее украинское бюро "Радио свобода" сообщило, что детективы НАБУ завели уголовное дело в связи с возможным сокрытием мэром Киева недвижимого имущества. Как отмечалось на сайте, об этом говорилось в ответе НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции". Обращение активистов базировалось на расследовании программы "Схемы", которое вышло в эфир в декабре 2016 года. Журналисты заявили, что Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которой пользуется и где живет его семья.

"Что касается "сенсации" о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию. Это их работа — проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять даже когда дела фактически нет и когда заставляют делать это повторно… А любителям "жевать воздух" скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно", — приводятся слова Кличко на сайте Киевской городской государственной администрации.

Читайте также: Зачем Луценко "щупает" нардепов за декларации

По словам мэра, данные о принадлежащем ему имуществе он внес в декларацию согласно законодательству.

"Кого-то интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свое состояние? Об этом знает весь мир. Поэтому, "друзья", не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться", — добавил Кличко.