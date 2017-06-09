Зачистки как способ самосохранения власти. Эксперты подвели итоги недели

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нынешняя украинская власть ищет способы сохраниться и после 2019 года, соответствующие сценарии украинцы увидят уже осенью. Вариантов много, некоторые из них могут поразить публику. А пока власть занята тщательной "зачисткой" поля от всех возможных конкурентов. Об этом говорили участники традиционного пятничного заседания экспертного "круглого стола", состоявшегося в пресс-центре РИА Новости Украина.

"Учитесь у британцев"

Украинским политикам стоило бы брать уроки у британцев, которые в кризисные моменты решают накопившиеся проблемы путем проведения досрочных выборов. Хотя в результате в Великобритании может получиться "подвешенный" парламент, в состоянии "подвешенности" находится и Верховная Рада Украины, где проблемы только накапливаются. Об этом сказал политолог Алексей Якубин. РИА Новости | Перейти в фотобанк Турецкий политолог о природе давления Трампа на страны НАТО

"На этой неделе мы увидели продолжение парламентской игры… Но как что-то обсуждать, если нет коалиции, нет голосов за отчет правительства, нет голосов за программу правительства. Грубо говоря, на этой неделе мы увидели очередную "подвешенность", связанную с тем, что эти темы отодвигались, а вместо них нам предлагали обсуждение многих других тем — например, абсолютно декларативную тему, связанную с НАТО", — сказал Якубин.

В подвешенном состоянии, по его словам, остаются темы медреформы (закон принят в первом чтении, но вопрос денег не решен), вопрос избрания омбудсмена (по всей видимости, игроки пока не договорились), главы Счетной палаты, ЦИК…

Политолог отметил, что и в Донбассе пока не следует ожидать подвижек: но вероятно, что Запад будет настаивать на выполнении "Минска-2", а без перезагрузки Рады выполнить соглашения невозможно.

"Думаю, осенью вопрос о досрочных выборах актуализируется", — сказал Якубин, еще раз призвав "учиться у британцев" и не бояться волеизъявления народа.

Выборы: "ставка ценою в жизнь"

Сомнение в том, что украинские политики готовы последовать примеру англичан, выразил политолог Михаил Павлив. По его словам, у политических процессов в Лондоне и у политических процессов в Киеве — "совершенно разная цена".

"Цена поражения в электоральных соревнованиях в Англии и у нас совершенно разная… Если у них идет речь о перестановках в рамках давным-давно сформированного политического ландшафта, то у нас победитель получает все, проигравший — тоже все, но это совсем не то, чего он хотел. Поэтому у нас отношение к выборам принципиально иное как у действующей власти, так и у оппозиции, потому что в Лондоне это игра в пятнашки, а здесь — это игра в Чапаева. Каждые выборы — это "ставка ценою в жизнь". Тем более в условиях, когда действующая власть нарушила все правила политического консенсуса, сложившегося за первые 25 лет украинской независимости", — сказал Павлив, отметив, что первым правила нарушил бывший президент, а ныне "ростовский сиделец" Виктор Янукович, посадивший Юлию Тимошенко.

"И пошло-поехало, началась борьба на уничтожение в рамках украинского политикума. А страдают, как всегда, в первую очередь, обыватели. Миллионы беженцев, потерянный Крым, Донбасс, десятки тысяч погибших, чудовищный обвал экономики, чудовищное обнищание — на уровне 90-х годов… Все это следствия того, что был разрушен политический консенсус в Украине", — подчеркнул политолог.

Почему давят на Тимошенко

Юлию Тимошенко посадил Янукович и освободил Майдан, но на четвертом году после победы "революции достоинства" лидер "Батькивщины" снова оказалась чуть ли не на грани новой "посадки". Украинское фото Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко. Значит, Янукович был прав?

Крупнейшая в Верховной Раде фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требует заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения.

А Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило нарушения в финансовом отчете партии "Батькивщина", в связи с чем заведено уголовное производство по факту подделки документа.

Михаил Павлив отметил, что ситуация вокруг Тимошенко его не удивляет: по результатам соцопросов, она имеет вполне реальный шанс на выход во второй тур президентских выборов, а "во втором туре может просто деклассировать" Петра Порошенко, что последнего, конечно, не устраивает.

По мнению политолога, в данном случае решение Стокгольмского суда "оказалось как нельзя кстати": открывается возможность для пересмотра решений периода февраля-марта 2014 года, когда Тимошенко вышла из тюрьмы и она либо получит новую судимость, либо "восстановят" старую…

Однако, по мнению эксперта, власть это не спасет: практически любой политик во втором туре выигрывает у Порошенко.

По словам Якубина, есть еще одна цель: преследуя Тимошенко, власть "расчищает поле" перед принятием земельной и пенсионной реформ, которые резко критикует Тимошенко. Давлением лидера "Батькивщины" пытаются вынудить перейти от наступления к обороне…

"Зачистят" всех

Ситуация вокруг Тимошенко говорит об обострении борьбы за власть, но борьба идет не только с лидером "Батькивщины", отметил политолог Руслан Бортник. Он напомнил, что тучи сгущаются и вокруг Надежды Савченко, которую якобы допрашивали по делу о покушении на Антона Геращенко. Украинское фото Карасев: любая власть намеревается посадить Тимошенко

Есть проблемы у "Привата", появилась информация о будто бы пропавшем миллиарде долларов, произошли некоторые другие события, которые, как считает политолог, свидетельствуют об обострении противостояния между группой "Приват" и власти.

Есть или намечаются определенные проблемы у "Оппозиционного блока". Те люди, которые были задержаны в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.) по событиям 9 мая, заявили, что из них будто бы "выбивают показания" на нардепа Александра Вилкула.

Бортник отметил, что на этой неделе досталось "даже таким либеральным тусовщикам… как Шабунин". Кстати, куда-то пропали и все "еврооптимисты" — что там с новыми политическими проектами?

Что до Тимошенко, то эксперт отметил, что возбуждено дело относительно всей партии "Батькивщина", а во фракции "не осталось народных депутатов, против которых не возбуждены уголовные дела — все подвешены на крючки" (вот и еще один аспект "подвешенности" украинского парламента — Авт.).

По мнению Бортника, это попытка "дать четкий сигнал олигархам" и изолировать "Батькивщину" от финансовых источников — ведь сейчас уже начинают формировать бюджеты избирательной кампании.

Выборы? Их могут и перенести

"Партия войны" воюет против Порошенко. Павлив напомнил, что снова в масс-медиа появляется информация о возможной конституционной реформе (предусматривающей ограничение полномочий президента".

Политолог отметил, что "по слухам… (Павлив подчеркнул, что пока это слухи, но…) подготовка к этой конституционной реформе — пошла".

"И гипотетически, в сентябре должно быть обращение президента к парламенту, и во время обращения может прозвучать вся эта история. Если это станет фактом и будет преподнесено под соусом, что вот — самый передовой. Самый демократичный президент сам отказывается от своих полномочий в пользу парламентаризма...", — сказал эксперт. УНИАН Если завтра выборы, в лидерах: Тимошенко, Порошенко, Бойко, диктатура

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Он добавил, что, если эти пока что фантазии рассматривать всерьез, то конституционная реформа приведет к тому, что первое лицо будут выбирать в парламенте: "Порошенко видит первым лицом себя, но есть некоторые допущения, что акционеры "Народного фронта" могут иметь несколько иной взгляд на этот вопрос".

Павлив отметил, что наблюдаемая сейчас "информационная накачка" (неоднозначные законопроекты и т.п.) с политтехнологической точки зрения выглядит как подготовка к выборам, но если смотреть в организационном плане — не очень похоже, что выборы близко.

По его словам, сейчас включают механизм сохранения власти, а вот каков сценарий, что именно будет предпринято — узнаем осенью.

Будут ли досрочные выборы — сказать сейчас сложно, ведь решение об их проведении принимать будут не в Киеве, а в Вашингтоне и в Берлине, отметил Руслан Бортник. Их могут отложить… Более того, по словам эксперта, это касается и срочных выборов: "существуют юридические заковыки, которые при нынешних условиях… позволяют эти выборы переносить намного дальше, нежели 2019 год".

Бортник отметил, что речь идет как о парламентских, так и о президентских выборах.