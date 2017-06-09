СБУ готовит обыски в работавших с "Яндексом" компаниях - СМИ

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) намерена провести проверки и обыски в офисах компаний, сотрудничавших с "Яндекс Украина", сообщает Marketing Challenge со ссылкой на топ-менеджера одной из крупнейших украинских IT-компаний.

"Внутри спецслужбы создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов компании. В первой группе риска – диджитал-агентства и сейлз-хаузы", — сказано в сообщении.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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Позже крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе после включения в санкционный список Украины; сотрудникам была предложена работа в офисах компании в других странах.