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    Общество

    Вилкул не явился на допрос по делу о событиях 9 мая в Днепре

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    Как сообщил руководитель следственного отдела областной прокуратуры Сергей Лисаченко, за беспорядки 9 мая в Днепре ни одному полицейскому не было сообщено о подозрении, поскольку их лица не установлены.
    Александр Вилкул
    Пресс-служба Александра Вилкула

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Народного депутата Украины, одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула во второй раз вызвали на допрос по поводу столкновений 9 мая в Днепре, потому что по предыдущему вызову он не явился. Об этом "Радио Свобода" сообщили в прокуратуре области.

    Дмитрий Разумков
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    Как отметил заместитель прокурора Роман Токарь, на начале досудебного расследования Александр Вилкул был допрошен как свидетель.

    "С учетом того, что были добыты дополнительные данные, которые, скажем так, дают основания для вопросов по некоторым дополнительным вопросам, мы вызвали на допрос. Но в связи с тем, что он находится в служебной командировке, он не явился, поэтому был повторный вызов", – отметил Роман Токарь.

    В то же время руководитель следственного отдела областной прокуратуры Сергей Лисаченко проинформировал, что за беспорядки 9 мая в Днепре ни одному полицейскому не было сообщено о подозрении, поскольку их лица не установлены.

    По словам представителя прокуратуры, пока ни один из потерпевших, которым были причинены телесные повреждения сотрудниками полиции, не узнал то лицо, которое непосредственно причинило телесное повреждение: все правоохранители были в шлемах или масках и без надлежащей маркировки.

    Ранее сообщалось, что следователи областной прокуратуры Днепропетровской области провели допрос в качестве свидетеля народного депутата Александра Вилкула по делу о массовых беспорядках в Днепре 9 мая.

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