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    "ПриватБанк": кто получил $1 млрд перед национализацией

    (обновлено: )19910
    Журналист Грэхем Стэк в своем материале на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщает, кто получил от "ПриватБанка" один миллиард долларов перед его национализацией.
    Владельцы фирм, получившие деньги от ПриватБанка
    Из открытых источников

    Журналист пишет, что на протяжении 2015-2016 годов "ПриватБанк" выдал более $1 млрд 28 харьковским компаниям, которые принадлежат семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца и олигарха Игоря Коломойского.

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    Стэк подчеркивает, что минимум на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов, что является серьезным нарушением банковской практики.

    Примечательно, что все компании были ликвидированы в начале 2017 года. Тем временем, сам Коломойский все отрицает.

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