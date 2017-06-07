"ПриватБанк": кто получил $1 млрд перед национализацией

Журналист пишет, что на протяжении 2015-2016 годов "ПриватБанк" выдал более $1 млрд 28 харьковским компаниям, которые принадлежат семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца и олигарха Игоря Коломойского.

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Стэк подчеркивает, что минимум на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов, что является серьезным нарушением банковской практики.

Примечательно, что все компании были ликвидированы в начале 2017 года. Тем временем, сам Коломойский все отрицает.