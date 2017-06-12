Порошенко запретил георгиевские ленточки

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты.

"Подписал закон о запрете георгиевских лент. Ведь это не символика Второй мировой, это — символ агрессии против Украины 2014-2017 годов", — написал глава государства в микроблоге в Twitter.

Петр Порошенко/Twitter, 12 июня 2017

Президент также добавил, что именно Россия "своей политикой поставила эту ленту вне закона".

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В мае Верховная Рада приняла закон, которым предлагалось ввести админответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты. Такое решение на заседании поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.