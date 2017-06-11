Порошенко открыл двери в Европу

Порошенко открыл символическую дверь в ЕС ключом, а с другой стороны на встречу вышел президент Словакии Андрей Киска.

"На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю", — заявил Порошенко.

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