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11.06.201713:59
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    Порошенко открыл двери в Европу

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    Европа открывает для украинцев свои границы (530)

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    Петр Порошенко во время церемонии по случаю безвиза открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. Церемония проходила на пропускном пункте "Ужгород".
    Канал "112 Украина" на Youtube

    Порошенко открыл символическую дверь в ЕС ключом, а с другой стороны на встречу вышел президент Словакии Андрей Киска.

    "На самом деле мы этого очень долго ждали, и это исторический момент, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это значит, что Украина сделала огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово и дверь Европейского Союза, дверь наших друзей и партнеров открыта для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа. Я вас всех поздравляю", — заявил Порошенко.

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