В Будапешт прилетел первый самолет из Украины в рамках безвиза

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Будапешт прилетел первый самолет из Украины в рамках вступления в силу безвизового режима. Об этом сообщает МИД Украины на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Пассажиры рейса Киев-Будапешт, который прибыл в венгерскую столицу около 8 часов по местному времени, без проблем прошли пограничный контроль. Спасибо венгерским коллегам за поддержку", — сообщает МИД Украины.

Пограничная служба Украины сообщает, что ночью на пункте пропуска "Рава-Русская" торжественно встретили первого украинца, который выезжал из Украины по безвизовому режиму. Также сообщается, что на этом пункте пропуска председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, заместитель начальника Западного регионального управления пограничной службы Руслан Краснопортко, представители местной и районной власти, польские пограничники и более 40 представителей средств массовой информации в 00.00 по Варшаве в торжественной обстановке встретили первых туристов, следовавших в Польшу по биометрическим паспортам.

Скриншот с сайта Facebook

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.