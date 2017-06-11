Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

В воскресенье из Киева в польский Перемышль отправился первый "безвизовый" поезд, передает УНИАН.
В поезде 40 украинских активистов, экспертов, аналитиков, художников и журналистов. Провожать поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева пришли представители украинского правительства и иностранные дипломаты.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что художники и представители гражданского общества отправились в Польшу, чтобы проверить, как в первый день работает безвизовый режим с Европейским Союзом.
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