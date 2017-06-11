Торжества в Киеве в честь вступления в силу безвиза с ЕС

Вступил в силу безвизовый режим Украины и ЕС. В субботу вечером на Европейской площади в Киеве прошли торжественные мероприятия в честь этого события. В мероприятиях принял участие президент страны Петр Порошенко.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

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