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11.06.201709:27
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    Торжества в Киеве в честь вступления в силу безвиза с ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (518)

    (обновлено: )51
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН

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    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади

    Вступил в силу безвизовый режим Украины и ЕС. В субботу вечером на Европейской площади в Киеве прошли торжественные мероприятия в честь этого события. В мероприятиях принял участие президент страны Петр Порошенко.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

    Смотрите также: Киев празднует безвизовый режим с ЕС

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