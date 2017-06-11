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    Порошенко объявил о запуске безвизового режима с ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (517)

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    Президент Петр Порошенко очень эмоционально поздравил украинцев с началом действия безвизового режима с Евросоюзом. По словам главы державы, "безвизовый режим для Украины заработал".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Петр Порошенко торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

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    "Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!" — написал Порошенко в Facebook.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

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