Хроника 10 июня: старт безвиза, расстрел людей под Москвой

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Харькове из гранатомета обстреляли офисное здание, в Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена, а с певицы Ани Лорак едва не сорвали платье на российской премии Муз-ТВ. Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Обстрел из гранатомета в Харькове

В Харькове из гранатомета обстреляли здание недостроенного офисного центра. В результате обстрела были повреждены окна и торцевая стена, пострадавших нет. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к преступлению. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Украина подаст апелляцию по "долгу Януковича"

Украина до 23 июня подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона относительно долга в размере 3 млрд долларов перед Россией. Об этом заявила пресс-служба Минэкономики Украины. "На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 года по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот срок", — говорится в сообщении.

Порошенко о членстве в НАТО и ЕС: Нас ничто не остановит

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО) и ЕС. По его словам, безвиз с ЕС — это не завершение, а мощное продолжение реформ. "Я верю: Украина будет в НАТО. Я верю: Украина будет в Европейском союзе. И ничто, и никто, и никогда нас не остановит", — подчеркнул Порошенко.

В США умер актер, сыгравший Бэтмена

Актер Адам Уэст, который исполнял роль Бэтмена в одноименном американском сериале 1960-х годов, скончался в США в возрасте 88 лет.

Уэст умер в Лос-Анджелесе от лейкемии, сообщил его представитель. Помимо роли Бэтмена, Уэст также известен тем, что озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома "Гриффины".

Стрельба в подмосковном Кратово

В подмосковном поселке Кратово мужчина поджег дом соседей, после чего забаррикадировался в доме и открыл из окна стрельбу по прохожим. В результате стрельбы четыре человека погибли и двое были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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Позже в МВД подтвердили ликвидацию "кратовского стрелка". В ходе спецоперации "кратовский стрелок" ранил четырех спецназовцев. Источник в правоохранительных службах региона рассказал, что мужчина, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС и его зовут Игорь Зенков.

Ситуация с Катаром грозит войной — МИД Германии

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что разногласия между Катаром и другими ближневосточными странами могут привести к развязыванию войны в регионе. Габриэль отметил резко возросшую напряженность в отношениях между странами, но выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.

Украина обсуждает с ЕС отмену платы за роуминг

Украина начала переговоры с Евросоюзом по отмене платы за роуминг для украинцев, заявил в субботу президент Петр Порошенко. "В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидерами стран-членов (ЕС) мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС", — сказал Порошенко в ходе праздничного концерта по случаю вступления в силу безвизового режима.

Наезд на пешеходов в Амстердаме

Автомобиль сбил пешеходов у центрального железнодорожного вокзала Амстердама. По меньшей мере, восемь человек пострадали, из них двое были госпитализированы.

Правоохранители подошли к автомобилю, который стоял на месте, где парковка запрещена. Водитель попытался уехать и сбил нескольких пешеходов, после чего врезался в стену.

Старт безвиза

В ночь на воскресенье ЕС запустил безвизовый режим для украинцев. С 11 июня, украинцы у которых есть биометрический паспорт, смогут ехать в страны Шенгенской зоны без виз.

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Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. С 1:01 по киевскому времени 11 июня еще 24 страны ввели безвизовый режим.

В Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена

В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Нацкорпуса" и в балаклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, которая принадлежит, по информации СМИ, известному бизнесмену Василию Хмельницкому. Противники стройки подожгли строительный лес, выбросили в бассейн емкости с песком и демонтировали металлический каркас на песке. Также активисты снесли пристройки из гипсокартона.

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В ходе демонтажа произошла потасовка с представителями охранного агентства.

Инцидент с Лорак на российской премии

Неприятное происшествие случилось с украинской певицей Ани Лорак на красной дорожке Муз ТВ по случаю 15-летия премии телеканала. Во время фотосессии на красной дорожке, когда певица позировала с супругом, к ним подбежал молодой человек и, который бросился в ноги исполнительнице. Супруг певицы Мурат Налчаджиоглу начал ногой отталкивать хулигана. Однако это не остановило пранкера: вскоре он снова подбежал к певице, упал на колени и стал целовать живот, ягодицы и грудь Ани Лорак.