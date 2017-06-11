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    Страны-члены ЕС открывают безвиз для Украины

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (515)

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    Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. С 1:01 по киевскому времени 11 июня еще 24 страны ввели безвизовый режим для Украины.
    Участница митинга сторонников Евросоюза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Страны-члены Европейского Союза и другие страны Шенгенской зоны в течение ночи 11 июня будут вводить безвизовый режим для граждан Украины поэтапно согласно своего часового пояса.

    Онлайн-трансляция с автомобильных пунктов пропуска на границе Украины и ЕС. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Онлайн-трансляция с пунктов пропуска на границе Украины и ЕС

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    Первыми странами, которые открыли безвиз для граждан Украины, стали Греция, Кипр, Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

    С 1:01 по киевскому времени 11 июня еще 24 страны ввели безвизовый режим для Украины. Это Австрия, Андорра, Ватикан, Италия, Мальта, Федеративная Республика Германия, Королевство Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцарская Конфедерация, Княжество Монако, Княжество Лихтенштейн, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Бельгия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Нидерланды, Королевство Швеция.

    В 02:01 по киевскому времени безвизовый режим откроется с Португалией. Последней страной, которая откроет для украинцев свои двери, станет Исландия. Это произойдет в 03:01 по киевскому времени.

    Ранее сообщалось, что украинцы в ночь на воскресенье получат право путешествовать в страны Европейского союза без виз. Украине понадобилось 10 лет для того, чтобы завершить процесс либерализации визового режима с ЕС, власти расценивают этот шаг как большую победу страны на пути евроинтеграции. Президент Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз "последним "прощай" советской и Российской империям".

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