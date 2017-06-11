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11.06.201710:57
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    Общество

    МИД: уже несколько сотен украинцев воспользовались безвизом с ЕС

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    Европа открывает для украинцев свои границы (520)

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    Как сообщили в МИД, "общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по безвизу по состоянию на 5:35, измеряется сотнями, консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска".
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС
    facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на утро воскресенья, 11 июня, первые украинцы уже пересекли границы стран Европейского Союза по биометрическим паспортам в рамках безвизового режима Украина-ЕС.

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    Как сообщает пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook, граждане беспрепятственно пересекают границу с ЕС.

    "Безвиз — в действии. Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическому паспорту. Общее количество украинцев, которые пересекли границу ЕС по безвизу по состоянию на 5:35, измеряется сотнями. Консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска. В случае возникновения трудностей, Консул рядом", — говорится в сообщении.

    facebook.com/Департамент консульської служби МЗС України
    Граждане Украины беспрепятственно пересекают границу с ЕС

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

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