Как украинцы "ползли" к безвизу: в Киеве открылась выставка карикатур

В столичном парке имени Тараса Шевченко открылась выставка карикатур, посвященная началу действия безвизового режима со странами ЕС. Об этом сообщают организаторы в Facebook.

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В экспозицию, подготовленную Институтом мировой политики, вошли 18 рисунков украинских художников.

Карикатуры рассказывают о сложном пути Украины к безвизовому режиму с ЕС, длиной почти в девять лет, но в то же время напоминают, что нет ничего невозможного. Главное — неуклонно работать для достижения поставленной цели, передает "Большой Киев".

Посетить выставку можно до 22 июня. Вход свободный.