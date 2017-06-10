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    Фотоленты

    Как украинцы "ползли" к безвизу: в Киеве открылась выставка карикатур

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (511)

    (обновлено: )17310
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Открытие выставки карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС", в парке Шевченко в Киеве.
    УНИАН
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС"
    УНИАН
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС"
    УНИАН
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС"
    УНИАН
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС"
    УНИАН
    Выставка карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС
    Выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС"
    УНИАН

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    В столичном парке имени Тараса Шевченко открылась выставка карикатур, посвященная началу действия безвизового режима со странами ЕС. Об этом сообщают организаторы в Facebook.

    Смотрите также: Кива о безвизе: для будущего страны — это огромная победа

    В экспозицию, подготовленную Институтом мировой политики, вошли 18 рисунков украинских художников.

    Карикатуры рассказывают о сложном пути Украины к безвизовому режиму с ЕС, длиной почти в девять лет, но в то же время напоминают, что нет ничего невозможного. Главное — неуклонно работать для достижения поставленной цели, передает "Большой Киев".

    Посетить выставку можно до 22 июня. Вход свободный.

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