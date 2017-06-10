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    Швейцария введет безвиз для Украины вместе с Евросоюзом

    Тема:

    Украина - ЕС: без виз, но не без правил (511)

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    Как сообщается, глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом.
    Флаг Швейцарии. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Безвизовый режим со Швейцарией для Украины будет введен 11 июня. Об этом стало известно по итогам встречи президента Петра Порошенко и руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, передает пресс-служба главы государства.

    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    УНИАН
    Как украинцы "ползли" к безвизу: в Киеве открылась выставка карикатур

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    "Во время встречи была также отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом", — сообщили в пресс-службе Порошенко, передает "112 Украина".

    Швейцария не является членом Шенгенской зоны, однако на территории государства действует ее законодательство, она состоит в таможенном союзе с ЕС. Аналогичная ситуация и с Лихтенштейном. С учетом того, что Шенгенские правила и процедуры разрабатываются и изменяются в рамках законодательного процесса ЕС, возможности двух этих государств в их выработке являются весьма ограниченными: фактически они могут либо принимать те условия, которые вырабатывает ЕС, либо прекратить сотрудничество.

    Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

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