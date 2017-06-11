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    Общество

    Первые отказы: украинца не пустили в Евросоюз по безвизу

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (524)

    (обновлено: )172
    Помощник председателя Государственной пограничной службы сообщил, что во въезде было отказано гражданину Украины, который в свое время превысил строк пребывания в Дании.
    Загранпаспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В первый день безвиза с ЕС одному украинцу уже было отказано во въезде в Евросоюз по биометрическому паспорту.

    Первый безвизовый поезд отправился из Киева в Перемышль
    УНИАН
    Отправка из Киева в Перемышль первого "безвизового" поезда

    Как сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии телеканалу "112 Украина", это произошло из-за превышения украинцем ранее строка пребывания на территории ЕС.

    "Проблем не было, граждан Украины, которые воспользовались безвизом, попали в страны своего назначения за исключением одного гражданина. Отказали гражданину Украины, который в свое время превысил строк пребывания в Дании и, соответственно, ему временно запрещено в связи с этим въезд на территорию Европейского Союза", — заявил Слободян.

    По его словам, все остальные граждане без проблем пересекли границу с европейскими странами.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

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