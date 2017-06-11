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    Общество

    Климкин лично проверил вступление в силу безвиза

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (524)

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    Климкин написал в соцсети Twitter, что "пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает".
    Климкин лично проверил вступление в силу безвиза
    twitter.com/pavloklimkin

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в воскресенье, 11 июня, лично проверил работу пункта пропуска на границе с Венгрией после введения безвиза с ЕС.

    Торжественные мероприятия по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом на Европейской площади
    УНИАН
    Торжества в Киеве в честь вступления в силу безвиза с ЕС

    Он пересек границу по биометрическому паспорту и заявил, что "безвиз работает". Об этом он написал в соцсети Twitter.

    "Пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает", — отметил он.

    Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ вступил в силу в ночь на 11 июня.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства, которые не являются членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности, о целях поездки и наличии необходимых для поездки денег.

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