МВФ, Гройсман, пенсии, гаплык

Александр Карпец, обозреватель

Бурный пиар, который правительство во главе с Гройсманом развернуло вокруг проекта пенсионной реформы, сочиненного к приезду визиту миссии МВФ, ожидаемо окончился "пшиком". Миссия фонда тихо, как говорил герой культовой кинокомедии Леонида Гайдая, "без шума и пыли", отработала в Украине с 16 по 26 мая 2017 года и убыла восвояси, озвучив спокойное заявление, из которого под тонким слоем дипломатического политеса просматривается недовольство ходом так называемых реформ, а также качеством и содержанием законопроектов, которые правительство Украины готовит во исполнение своих обязательств для получения дальнейшего финансирования фондом в рамках программы EFF. Это значит, что о тех трех траншах, которые правительство намеревалось получить в 2017 году пока еще говорить очень и очень рано.

Среди претензий к украинской власти важнейшим можно считать недовольство фонда проектом пенсионной реформы, которую правительство еще какие-то две недели назад преподносил в качестве некое величайшее проявление своего государственнического и финансового гения.

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Прежде всего, эксперты фонда выступили против "осовременивания" пенсий на постоянной основе и отмены налогообложения пенсий работающих пенсионеров. Также МВФ выступил еще против предлагаемого в проекте пенсионной реформы снижения коэффициента оценки стоимости года стажа с 1,35 до 1, что приведет к снижению размера пенсий на треть, о чем правительство не особо распространялось.

В заявлении миссии МВФ после переговоров с украинскими властями отмечается, что проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста. Правда, говоря о реформах, МВФ, кроме пенсионной, имеет ввиду и земельную реформу, а также приватизацию и борьбу с коррупцией.

Впрочем, тот факт, что с пенсионной системой Украины нужно что-то делать, особых споров не вызывает, поскольку этой системой недовольны все без исключения. Многомиллионный отряд пенсионеров, кроме отдельных избранных, недоволен крайне низким уровнем пенсий, на которые невозможно прожить. Чиновники и МВФ недовольны катастрофически растущим дефицитом Пенсионного фонда (ПФ), который надо покрывать дотациями из бюджета.

Суть проблемы накануне приезда миссии выразил ее глава Рон ван Роден: "Было бы невозможным платить даже такие низкие пенсии, если бы не помощь из бюджета путем перечисления в Пенсионный фонд второй половины средств, необходимых для выплаты пенсий. В 2016 году эти трансферты достигли ошеломляющей величины – 143 млрд гривен или 6% ВВП. Это второй по уровню дефицит пенсионного фонда в Европе по сравнению с размером экономики страны".

В фонде считают неприемлемым столь огромный дефицит, сокращение которого стало одним из ключевых условий предоставления Украине очередного транша кредита МВФ.

Чтобы понять суть претензий МВФ к пенсионной реформе Гройсмана, следует вкратце напомнить ее основные положения, сравнивая их с требованиями и позицией МВФ.

Возраст и стаж

Вопрос пенсионного возраста и стажа является весьма запутанным.

С одной стороны, фонд явно и неявно продолжает настаивать на увеличении пенсионного возраста. В частности, накануне визита миссии фонда в Украину директор европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

Но в меморандуме МВФ прямого указания на увеличение пенсионного возраста нет. Более того, правительство и лично Гройсман неоднократно заявляли о том, что пенсионный возраст повышаться не будет, в чем отечественной власти якобы удалось убедить МВФ, и последний с этим якобы согласился.

В то же время, в МВФ продолжают придерживаться мнения, что реформа должна включать в себя новый перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста в сравнении с ныне существующими возможностями. Таким образом, гражданам предлагается выбор срока и условий выхода на пенсию, зависящий от общего трудового стажа.

В прилагающихся к Меморандуму материалах говорится, что средний эффективный возраст выхода на пенсию в Украине составляет 58,5 лет для мужчин и 55,9 года для женщин, тогда как в среднем по ЕС — 63,5 года и 62,5 года соответственно. Тот факт, что, согласно официальной статистике, примерно половина мужского населения Украины едва переживает 62 года и, таким образом, успевает попользоваться "благами" пенсионного обеспечения, в лучшем случае, 2 года, в МВФ упорно игнорируют. А около 40% украинских мужчин вообще не доживают до 60 лет, то есть пенсии вообще никогда не получают, хотя многие из них, работая, отчисляют единый социальный взнос.

По мнению МВФ, пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста в Украине, создаст для работников дополнительные стимулы к отсрочке выхода на пенсию и, следовательно, к ограничению возможного сокращения рабочей силы, однако такой пункт самим меморандумом не предусмотрен.

Честно говоря, подобное мнение МВФ является крайне сомнительным для Украины. На фоне прогрессирующей нестабильности, тотального недоверия к власти, государству и вообще ко "всему, что шевелится", рядовой отечественный обыватель, наоборот, будет стремиться выйти на пенсию как можно раньше, пусть даже с меньшей величиной пенсии. Лишь бы только поиметь хоть что-то, пока возможно, ибо никто не знает, что будет завтра и какую норму власть умудрится принять, чтобы отобрать даже те копейки, которые есть.

МВФ требует от Украины повысить минимальный страховой стаж для получения пенсии сначала до 25 лет, а впоследствии и до 35 лет.

Именно это "ценное указание" фонда правительство максимально учло в своем проекте пенсионной реформы.

Согласно ныне действующему законодательству, мужчины при стаже работы не менее 25 лет могут выйти на пенсию с 60 лет, а женщины при стаже работы не менее 20 лет – с 55 лет. В то же время, достаточно проработать 15 лет, чтобы вообще иметь право на пенсию. Эта пенсия будет маленькой, но она будет.

Согласно проекту реформы, с 2018 года пенсия по возрасту для 60-летних будет назначаться при наличии у них страхового стажа не менее 25 лет, в течение которых они платили ЕСВ в Пенсионный фонд. Дальше каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Если по достижении 60 лет не будет трудового стажа, то будущий пенсионер может или доработать необходимое количество лет, или купить недостающий стаж для назначения пенсии в возрасте от 60 до 63 лет.

Норма о покупке пенсионного стажа является особо циничной, отражающей "облико морале" отечественной власти. По ряду оценок, на покупку одного года стажа якобы понадобится 15 тысяч гривен. За какие средства пенсионеры "докупят пенсионный стаж", если им на жизнь не хватает, да еще с учетом космических сумм за коммуналку?

После 63-х лет пенсия по возрасту и для мужчин, и для женщин будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. Но, начиная с 2019 года следующего года, каждые 12 месяцев требование к количеству страхового стажа в данном случае будет увеличиваться на год до достижения в 2028 году 25−35 лет страхового стажа. Если и в таком случае стажа не хватит, — опять же доработать или докупить.

Правда, после 65 лет механизм изменяется в сторону "упрощения". Начиная с 2019 года, лица, у которых есть страховой стаж от 15 до 25 лет, смогут получать пенсию по возрасту. Если же и такого стажа не будет, они смогут получать социальную помощь, размер которой будет зависеть от доходов семьи.

Таким образом, отечественная власть не только выполняет требование МВФ по увеличению пенсионного стажа, но в неявной форме фактически увеличивает и возраст выхода на пенсию, выполняя и это требование фонда. Странно, что в МВФ это не видят или не хотят видеть.

Ведь фактически пенсионная реформа Гройсмана предполагает скрытое увеличение пенсионного возраста с 60 до 63-65 лет, поскольку в условиях теневой экономики и отсутствия официальных рабочих мест очень многим гражданам придется работать до 63-65 лет, чтобы иметь минимальную пенсию или даже просто пособие. Но, по данным статистики, известно, что средняя продолжительность жизни мужского населения едва превышает 62 года. Проще говоря, половина мужского населения просто не доживет до пенсии, чем снизит дефицитность ПФ.

Неявно выполняется и требование МВФ по сокращению дефицита ПФ за счет существенного сокращения количества тех граждан, которые будут претендовать на пенсию.

Прежде всего, уменьшается количество граждан, претендующих на получение пенсии. Это достигается не только резким увеличением страхового стажа, что в условиях безработицы и вынужденной тенизации труда сокращает количество тех, кто получит пенсию, поскольку они просто не в состоянии будут набрать необходимые 25 и, тем более, 35 лет страхового стажа.

Но эти старания правительства МВФ почему-то по достоинству не оценил. Очевидно, сказывается различие менталитетов. В традициях западных бюрократов превалирует установка на то, чтобы преимущественно говорить правду. Дескать, если хотим увеличить пенсионный возраст, то так и говорим. У нас же все по-другому: если хочешь поднять пенсионный возраст, то надо клятвенно уверять, что ты его не поднимаешь, но на самом деле втихаря фактически его поднимать при помощи разного рода "зихеров", заложенных в нормативе. Для клерков из МВФ, очевидно, это слишком сложно…

Осовременивание пенсий? МВФ против!

Понимая, что подобные новации вызовут крайне отрицательную реакцию в обществе, правительство пошло на отвлекающий маневр, пообещав "осовременить" пенсии, то есть несколько их повысить. Но МВФ высказался против!

kmu.gov.ua Визит Гройсмана в Израиль

Анонсируя пенсионную реформу, премьер Гройсман показушно посетовал, что в Украине 8 из 12 млн пенсионеров с мая получают пенсию в размере 1312 гривен в месяц, а потому живут за чертой бедности. По мнению Гройсмана, эта сумма в два раза меньше стоимости некоей "потребительской корзины имени Гройсмана", ибо получается, что корзина эта стоит чуть более 2600 гривен.

Интересно, пробовал ли Гройсман выжить на 2628 гривен в месяц, если только отопление небольшой квартиры в столице зимой превышает 1500 гривен. И вообще, насколько он в адеквате, делая подобные заявления? Впрочем, мы о другом…

Проект пенсионной реформы предусматривает введение единой для всех групп пенсионеров формулы расчета размера пенсий, которая будет базироваться на размере минимальной заработной платы.

"Для тех пенсионеров, которые уже находятся на пенсии, и для новых пенсионеров будет введен единый подход. Этот подход говорит о том, что мы почти втрое поднимаем цифру, исходя из которой мы рассчитываем пенсии. Если раньше она была 1197 гривен, то сейчас — 3674 гривен", — сказал Гройсман.

Также в ходе реформы правительство намеревается отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Напомним, что эта мера была введена правительством Яценюка, наряду с так называемым военным налогом, как кратковременная в 2014 году в связи войной, разрухой, аннексией и так далее. Прошло 3 года, правительство уже год как сменилось, война и разруха не прекращаются, более того, целый ряд мерзавцев на них неплохо наживаются, но временные меры оказались постоянными, ибо известно, что нет ничего постояннее временного. Опять-таки, как же отказаться от существенного финансового потока, на котором можно неплохо погреть руки?!

По словам Гройсмана, суммарно введение формулы и других инициатив пенсионной реформы позволит повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров уже с 1 октября.

Но сие мифическое повышение возможно только в том случае, если будет принята указанная "пенсионная реформа". Таким образом, Гройсман цинично ставит вопрос ребром: чтобы провести указанное мифическое повышение пенсий, нужно принять антинародную пенсионную реформу, а те, кто выступают против такой "реформы", являются "врагами народа", препятствующими увеличению пенсий, являющемуся, повторим, мифическим.

На самом же деле, никакой "реформы" здесь нет. Повторим, что это очередной "хитро сделанный" способ сократить количество претендентов на пенсию и/или размеры пенсионных выплат за счет перевода многих граждан пожилого возраста на копеечное пособие, вместо пенсии. Хотя напрямую пенсионный возраст не повышается, увеличение длительности страхового стажа до 25, а затем до 35 лет означает, что в 60 лет почти никто не сможет выйти на пенсию. Всеобщая занятость "накрылась медным тазом" вместе с развалом Советского Союза, с тех пор, по оценкам специалистов, минимум четверть страны не может найти официальную работу. Указанных 35 лет стажа практически ни у кого не будет. Поэтому граждане вынуждены будут работать до 70 лет.

Те, которые доживут, конечно… Опять же таки, для 60- и 70-летних официальной работы тем более нет, и это хорошо известно. Они, как вариант, будут получать социальное пособие, которое, впрочем, будет не слишком отличаться от минимальной пенсии, получаемой большинством.

Но в МВФ глубину творческого замысла наших чиновников не оценили, по ходу, "не врубились".

МВФ после анализа предложений правительства по пенсионной реформе выступили категорически против отмены налогообложения пенсий работающих пенсионеров и не поддержали идею осовременивания пенсий на постоянной основе.

Несогласие МВФ с такими планами объясняется тем, что их реализация, по мнению экспертов фонда, приведет к увеличению затрат на пенсионные выплаты с 11% ВВП на сегодняшний день, до 14%.

"Развод" на коэффициентах? МВФ тоже против!

Кроме того, в новом законопроекте предложено снизить коэффициент стажа с 1,35 до единицы, а это означает, что "новому" пенсионеру, чтобы получать те же деньги, что пенсионеру, вышедшему на пенсию на несколько лет раньше, нужно иметь базу для начисления пенсии на 35% выше. Правда, об этой стороне своей реформы правительство не особо власть не особо распространялась.

Но МВФ категорически возражает против такой меры.

В случае введения этой нормы, коэффициент должен начать снижение уже с 2018 года. В перспективе пенсии могут сократиться на 30-40%, что чревато социальным взрывом.

Гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова в интервью СМИ пояснила, как это будет происходить и к чему это приведет:

"Если, к примеру, сейчас выходить на пенсию на обычных условиях, то ее размер составит порядка 60% от средней зарплаты. Но если из формулы расчета пенсии убрать коэффициент 1,35, а снижение его до 1 и означает его фактическую отмену, то пенсия сократится до 35-45%. Это меньше международных норм, согласно которым пенсия не может быть менее 40% зарплаты. Человек в социальном плане не может адаптироваться, если он теряет более половины своего дохода. Это пока не осознается нашими будущими пенсионерами, но со временем, если так произойдет, эффект будет более ощутим", — отмечает Третьякова.

Еще раз подчеркнем, что инициатива по снижению коэффициента оценки года стажа в формуле расчета пенсии не была отражена в презентации Кабмина о пенсионной реформе. Полный же текст разработанного и одобренного правительством законопроекта не был обнародован.

Резюме

Итак, МВФ не согласен со многими нормами проекта пенсионной реформы правительства Гройсмана. В то же время, именно пенсионная реформа является одним из важнейших условий дальнейшего кредитования Украины фондом.

Но ни МВФ, ни Кабмин не предлагают самого главного – увеличения количества высокооплачиваемых официальных рабочих мест и возврата награбленного олигархами в страну.