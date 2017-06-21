Генпрокуратура просит Раду снять неприкосновенность с нардепа Лозового

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду для рассмотрения представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины А.С. Лозового", — написала Сарган.

Facebook Ларисы Сарган Запрос ГПУ к Верховной Раде по поводу привлечения к уголовной ответственности депутата фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового

По словам генпрокурора Юрия Луценко, нардеп подозревается в уклонении от уплаты налогов почти на 2 миллиона гривен.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата А. Лозового, в действиях которого усматриваются признаки преднамеренного уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона гривен", — написал Луценко.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция "Радикальная партия") и Дейдея (фракция "Народный фронт") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.