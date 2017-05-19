Ляшко жестко прокомментировал намерение лишить мандата "радикала" Лозового

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Ходатайство о лишении неприкосновенности народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового — это "политический заказ" и "имитация борьбы с коррупцией", заявил лидер политсилы Олег Ляшко.

"Представление (генпрокурора Украины Юрия) Луценко на Лозового — это расправа за нашу политическую позицию! Это однозначно политический заказ и имитация борьбы с коррупцией вместо реальной борьбы", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Как аргументы, Ляшко называет то, что "Радикальная партия" голосовала против назначения Луценко генпрокурором и против инициированных Луценко изменений в УПК.

"На этой неделе наша фракция также подписалась под требованием отставки Луценко с должности генпрокурора", — добавил Ляшко.

Позже, также в соцсети, Ляшко добавил, что "генпрокурор Луценко выполняет преступный заказ своего кума Президента Порошенко".

"Порошенко и Луценко — гадкая парочка, которая злоупотребляет предоставленной им властью для отжима бизнеса, дискредитации политических оппонентов и преследование оппозиции. Кстати, Андрей Лозовой — рекордсмен. Два года назад тогдашний Генпрокурор Шокин, осуществляя политическое давление на нашу команду, уже вносил представление на арест Лозового по вымышленным причинам. Ничего доказать Шокин, конечно, не смог. Луценко, как видим, ничем не лучше Шокина", — написал нардеп.

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Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Лозового, Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Видродження") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.