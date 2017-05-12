Чорновил: возвратом денег Януковича ГПУ "отбила" свои расходы

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. За год в должности генерального прокурора Юрия Луценко государству в совокупности возвратили 52 миллиарда гривен. Об этом генпрокурор скромно сообщил на своей странице в Facebook. Из этой суммы 39 миллиардов гривен вернули в ходе расследования по обвинению Виктора Януковича. Кроме того, генпрокурор Луценко сообщил, что за этот год в суд направили более семи тысяч обвинительных актов.

Насколько Юрию Луценко удалось выполнить обещания, данные при вступлении на должность, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил.

"То, чего не было в обещаниях, но было хорошо выполнено, в отчете — это третий пункт, но для меня он — определяющий, это возвращенные в бюджет деньги, 52 миллиарда гривен, это беспрецедентно много. Большинство из них связаны с фирмами Януковича… такого никогда не было, поскольку прокуратура всегда черпала деньги из бюджета, дорого стоила и ничего не возвращала. На сегодняшний день пошел другой процесс, это что-то абсолютно новое, т.е. прокуратура за себя оплатила расходы, которые мы выделили на ее содержание, и приносит прибыль", — отметил аналитик.

Ранее политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя ситуацию с изъятием судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича в бюджет Украины, заявил, что конфискованные деньги оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками.