Золотарев о деле Ляшко: грозит ли главному радикалу тюрьма

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. По словам руководителя САП Назара Холодницкого, основанием для открытия дела стала информация в СМИ. В частности по этим данным, нардеп купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен в поселке Козин Киевской области.

Национальное антикоррупционное бюро допросило лидера Радикальной партии по делу о возможном незаконном обогащении. Перед тем как пойти на допрос, Ляшко сделал заявление для прессы, назвав уголовное дело против себя политическим заказом.

"Порушення проти мене чергового кримінального провадження – це є чисто політичне замовлення, яке виконується за командою президента Порошенка. Мета одна – це помста президента Порошенка за нашу незмінну політичну позицію, коли ми не підтримуємо його спроби узурпації влади.

Про те, що проти мене порушене кримінальне провадження, я дізнався у минулий четвер. На жаль, ні Холодницький, ні Ситник не повідомляють про факти. Вони не кажуть, який закон я порушив, який злочин я вчинив, на підставі якихось публікацій в інтернеті, як мені заявив Холодницький, проти мене справу порушують. Я Холодницькому сказав, що якщо брати публікації в інтернеті, то проти вас вже 10 справ треба порушити і посадити на 20 років. І коли жодного разу мене не допитавши, ні одного слова не взявши документів в мене, роблять заяви про порушення справ, то переслідують при цьому одну мету. Їх не цікавить істина в справі. Їх цікавить публічні заяви, піар, і дискредитація мене і моєї політичної команди.

Вони на мені зуби обламають – і Порошенко, і оці Холодницькі рожевощокі. Вони в мене будуть не рожевощокі, а вони в мене бліді будуть, бліді і худі. Я їх, подонків, навчу, як зловживати своїми правами", — заявил Ляшко.

Почему антикоррупционные органы взялись за Ляшко и какими могут быть перспективы дела, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

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Все украинские политики, комментируя возбуждение против себя дел, повторяют одно — это политический заказ, дискредитация политических оппонентов. Олег Ляшко пошел тем же путем. Или дыма без огня не бывает?

— Конечно. А что еще говорить? Ведь, собственно, рассказывать о политическом заказе – это ближе к конспирологии, а вот имущественное состояние главного радикала – это из разряда фактов. Причем фактов совершенно очевидных.

И даже если мы сможем (посчитать) все гонорары Олега Ляшко еще с тех времен, когда он газетку "Свобода" издавал, потом депутатскую зарплату, когда он пребывал в рядах "Батькивщины", то мы обнаружим, что не наработал бы он на такое имущественное положение.

Очевидно, главного радикала засосало скромное обаяние буржуазии. И очевидно, засосало еще с тех времен, когда Ляшко рулил в бюджетном комитете, а Юлия Владимировна Тимошенко была премьером.

Почему антикоррупционеры взялись именно за лидера Радикальной партии?

— Очевидно, вот как раз демонстративность главного радикала, который много и хорошо рассуждает о честности, чистых руках, бичует остальных. А возникает тогда вопрос: а судьи кто? И очевидно, Ляшко самоподставился.

Я вполне допускаю, что украинское правосудие специфично. Потому что в сословной феодальной стране априори не может быть справедливого суда, не может быть объективной работы правоохранительных органов, это тоже правда. Но то, что образ жизни главного радикала — в жестком диссонансе с тем, о чем он рассуждает, много и хорошо говоря на всевозможные темы, — это тоже совершенно очевидный факт.

Декларации других народных депутатов тоже весьма красноречивы?

— Безусловно. Но там есть депутаты, которые работали в бизнесе, у них хоть какая-то зацепка. А человек, который никогда не имел своего серьезного какого-то бизнеса, газета "Свобода" не в счет, это понятно, что на этом миллионы не заработаешь. И человек ведет образ жизни мультимиллионера. Это, безусловно, режет глаз.

Ляшко как народный депутат имеет иммунитет. Наберется ли достаточно оснований для внесения представления в Раду о лишении неприкосновенности?

— Я думаю, серьезные неприятности Ляшко не грозят, а учитывая его уникальный статус в украинском политикуме, шут может быть только один, фрик может быть только один. Доказано Жириновским. Любые попытки клонирования терпят неудачу. Поэтому он отобьется.

Не будет он сидеть за это. Хотя в любой европейской стране, я думаю, он был бы выброшен из политики с позором и, скорее всего, оказался бы за решеткой.

Как эта история повлияет на политический имидж Олега Ляшко?

— А вот это другой момент. Безусловно, такие вещи разрушают имиджевый образ. Это потенциально опасные вещи. Тут уже будет зависеть все от его команды, сумеет ли она это отыграть и как этим воспользуется его потенциальные недоброжелатели. А они у него есть.

Достаточно вспомнить, что Ляшко очень часто кусает те руки, с которых он когда-то кормился. Поэтому все тут уже зависит от дальнейших действий.

Потенциально то, что сейчас происходит, когда на свет божий вытаскивается имущественное положение Ляшко, его образ жизни, это для него опасно, поскольку оно также вступает в диссонанс с тем образом, который он себе лепил последние пять лет — такого себе парня из народа.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.