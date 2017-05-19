Власть объявила войну собственному народу. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Конфликт между государством и обществом, "антицерковные" законопроекты как возвращение в сталинские времена и война с РФ внутри Украины: об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в РИА Новости Украина.

"Власть строит параллельную реальность"

Сегодня в украинской власти есть два тренда, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Первое, по его словам: то, что там происходит и делается, "часто не имеет какой-то стратегической и даже тактической цели: часто это совпадение обстоятельств, действия и ситуативные желания тактического характера, но это не тактика тех или иных политиков".

С другой стороны, продолжил Бортник, наблюдается "фрагментация нашего политикума, на фоне общей общей делегитимизации этого политикума и нарастающих страхов внутри политикума в отношении того, что будет дальше — в будущем".

Политолог также добавил, что на уходящей неделе в части принятия законопроектов, "генерирования сумасшедших инициатив", парламент работал в режиме взбесившегося принтера. В этом тоже, подчеркнул политолог, власть преследовала две цели.

"Первая цель — отвлечение внимания, конструирование параллельной, виртуальной реальности. Всех нас сегодня пытаются заставить играть в игру, а не жить реальной жизнью, не реализовывать свой потенциал как общество, нации и государство, а играть в виртуальную игру", — сказал эксперт.

Пугающая "темная сторона"

По словам Бортника, во власти пытаются закамуфлировать действительность, в которой "мы беднейшая, самая коррупционная, наиболее криминализованная, одно из наиболее разрушенных и деградирующих государств мира последних годов".

"(Пытаются) подменить это тем, что с нами кто-то общается, мы активно евроинтегрируемся, показываем какой-то экономический рост, строим какую-то большую процветающую нацию", - сообщил политолог.

Поэтому, по его мысли, прошедшую неделю можно рассечь на "виртуальную" и "реальную" реальности, Виртульная: лишение гражданства Артеменко, запрет георгиевских лент, блокировка соцсетей, санкции против Януковича, "антицерковные" законопроекты, заявления о том, что могут быть санкции в отношении украинских СМИ. А что реально происходит: земельная реформа, которая готовится, пенсионная, медицинская, тарифы, так и не прозвучавшие отчеты правительства и ГПУ, передел должностей: "тихонечко поменяли руководителя антимонопольного комитета — а это ключевая должность в нашей стране".

Плюс, перечислил Бортник, огромное количество нерасследованных коррупционных скандалов, политических убийств, инфляция, африканская чума свиней — за два месяца 2017 года в Украине вырезали 30% свиней, что может привести к тому, что через год свинина вырастет в цене также процентов на 30%.

Кому выгодна атака на церковь

Большой резонанс на этой неделе вызвали и так называемые "антицерковные" законопроекты, голосование по которым парламент отложил. По мнению политолога, директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, понятно, кому могут быть выгодны подобные "антицерковные инициативы".

"Если смотреть на церковные расклады, если были бы приняты эти законы, понятно, что они были направлены против УПЦ Московского патриархата, поэтому выгоды в церковной среде извлекли бы в первую очередь "филаретовцы", в пользу которых будут происходить все эти рейдерские вещи — и в материальном, и в духовном смысле, — и часть в середине УПЦ — автокефалистская, или соглашательская во главе с Драбинко, которые настроены в будущем на альянс с "филаретовцами", — рассказал эксперт.

Он также добавил, что есть еще локальный и местный уровень, и "там могут выиграть еще очень много людей, в том числе в католической, в греко-католической среде".

"Война с РФ… внутри Украины"

А в политическом смысле "антицерковные" законопроекты выгодны, естественно, условной майданной партии войны, уверен Рудяков.

"Потому что церковные вещи — третья колонна, третий фронт общей войны, которая начата блокадой Донбасса, продолжена запретом соцсетей, и должна была быть продолжена и развита церковными законами, мощной атакой на УПЦ МП", — подчеркнул эксперт.

По его словам, можно даже предположить, что блокаду Донбасса инициировали Аваков и "аваковцы", блокировку соцсетей — Турчинов и "турчиновцы", а церковные законы — Парубий.

Что характерно, подобные законопроекты не выгодны президенту Порошенко, продолжил политолог, добавив, что главе государства "идут "подставки".

"И блокада (Донбасса) была подставкой Порошенко и он вынужден был подставиться, возглавив эту блокаду. И запрет соцсетей — это очень резкая, крупная подстава для Порошенко. И церковные вещи — тоже было бы для него большим ударом.

Он, по сути, находится в безвыходной ситуации. Вынужден это все возглавлять, делать хорошую мину при плохой и очень плохой игре. И он уже, по сути, превратился в слабую фигуру, слабое звено власти, против которого ведется активное наступление.

Но активное наступление партии войны ведется не столько против Порошенко, сколько против основной массы населения страны. Если вы помните, 4 месяца назад активно обсуждались наступления в Донбассе, фоном шло «наступление на Россию». А теперь это наступление пошло внутрь страны. Эта война, которая была против России, эта война теперь активизируется внутри Украины против России — против русского мира в широком смысле, а фактически — против доброй половины населения страны", - заявил Рудяков.

"Возвращение в сталинские времена"

Политолог Александра Решмедилова спрогнозировала, что "церковные" законопроекты пока приняты не будут, добавив, что было видно, как многие конфессии, в том числе, за рубежом, были крайне встревожены. Также против было большое количество религиозных организаций: они заявляли, что подобными шагами ущемляются права граждан.

"Такие инициативы ставят под угрозу тот же безвизовый режим, который на этой неделе Украина получила официально…. Все это в дурном свете выставляет Украину", — сказала эксперт, добавив, что "вся эта охота на ведьм призвана отвлекать внимание общества от более важных вопросов".

Руслан Бортник заявил, что сами церковные законопроекты не вписываются ни в какую модель демократического государства, их можно сопоставить только со сталинским прошлым, со средневековьем в Европе или современностью в монархиях Персидского залива.

"Здесь и вмешательство в дела церкви, и дискриминация одной конфессии, и нарушение прав верующих на свободу мысли и возможности отправлять свои духовные потребности", — рассказал политолог.

Общество не принимает модель власти

В целом же "кампания" власти на прошлой неделе — это ее своеобразный ответ обществу на 9 мая, уверен Бортник: "потому что 9 мая общество вышло, по официальным данным — 600 тысяч человек, впервые даже у нас побили правых — в Николаеве и Днепропетровске".

"И это зародило страх в умах власти, они почувствовали, что почва уходит из-под ног…. Что курс, который проводит власть, не поддерживается обществом…. Это требовало контрреакции. Поэтому эти идеи с соцсетями, ленточками, церковью и всем остальным — это гуманитарная реакция власти, гуманитарный ответ власти обществу. На то, что общество не желает принять искусственную, фальсифицированную гуманитарную модель, которую сегодня власть пытается навязать. Модель, при которой пионерский галстук или красное знамя — вне закона. А символика дивизии СС "Галичина" по определению института национальной памяти — в законе", — сказал эксперт.

Модель, при которой коммунисты — плохо, а нацисты, получается, — хорошо, общество такую модель не приемлет, добавил политолог.

"Конфликт между государством и обществом в этом направлении будет только разгораться", — спрогнозировал Бортник.

Блокировка соцсетей — неоднозначная реакция Запада

В ситуации с блокировкой российских соцсетей нам не только навязывают решение, на каком языке говорить, в какого бога верить, в какую церковь ходить, но также — какую газету читать, на каком сайте новости пролистывать, в какой социальной сети находится — "свобод и прав у нас все меньше", заявила Александра Решмедилова.

"Это говорит о том, что в очередной раз публично насилуется конституция, права граждан можно не соблюдать и в очередной раз их ужимать", - сказала эксперт.

Павел Рудяков отметил, что сразу после публикации "санкционного" указа Порошенко появилась реакция Запада, которая была остро негативной. Саму же блокировку политолог назвал "провинциальной дикостью, на которую нормальному европейцу нельзя отреагировать по-другому".

Впрочем, затем последовала другая реакция, сообщил эксперт: в частности, в Германии заявили, что да, это дикость, но раз эта дикость против русских — молодцы, что это сделали.

"То есть тут такой функциональный подход. Я думаю, что реакция Европы затухнет, а принципы свободы слова как нарушались, так и будут нарушаться — здесь защиты нет", — дал прогноз политолог.

А Руслан Бортник отметил, что большинство российских компаний сегодня котируются на западных биржах, и в той или иной мере большинство компаний, включая "Яндекс", социальные сети, имеют международных собственников, поэтому блокировка в Украине — "это удар по кошелькам в том числе западного бизнеса".

Пресс-конференция Порошенко: "необходимый провал" президента

Обсудили политологи и пресс-конференцию Порошенко. Павел Рудяков отметил, что сказал президент "очень мало", а вообще пресс-конференция оказалась провальной.

"Когда Петр Алексеевич заступал в президентство, он говорил, что хочет стать президентом всех украинцев и президентом мира. Но не стал", — отметил эксперт.

Также сказанное главой государства, добавил он, — ярчайшее подтверждение того, как повестка дня первого руководителя страны отличается от повестки дня, в которой живут люди, и насколько восприятие первого лица отличается от того, что видит и думает по крайней мере половина населения страны.

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Кроме этого, не расследованы громкие преступления, которые президент обещал взять под свой контроль, подчеркнул Рудяков.

Александра Решмедилова сообщила, что президент максимально пожелал обойти все острые вопросы, а Руслан Бортник отметил волнение Порошенко во время неудобных для него вопросов. При этом, подчеркнул он, по-настоящему важных, ключевых вопросов, волнующих общество, не задали — о росте цен, безопасности, псевдореформам, тарифах.