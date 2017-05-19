Рада против УПЦ: пока первый раунд за верующими

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада отложила рассмотрение скандально-известных законов №№4128 и 4511, которые жестко регламентируют жизнь церкви в Украине. Вопреки прогнозам, в парламенте не нашлось единства по достаточно спорному вопросу.

На первом месте — мода

Хотя, о том, что в назначенный "день икс" в Раде будут приниматься какие-то резонансные законы мало что говорило. Даже, наоборот, в парламентском воздухе витала какая-то особенно праздничная атмосфера. Немного позже выяснилось, что в этот день депутатам явно не до вопросов церкви. Гораздо важнее для народных избранников было не отстать от трендов и в День вышиванки прийти в Раду в самом красивом национальном наряде из гардероба. Не удивительно, что больше других на этом поприще преуспели парламентские модницы, которые редко когда упускают возможность пощеголять. В синем платье-вишиванке с белыми вставками пришла одна из лидеров "Народного фронта" Виктория Сюмар. Не отставала от коллеги и Людмила Денисова, вышитый корсет которой нескромно оголял плечи. По-праздничному пестрое платье предпочла супруга главы ГПУ Ирина Луценко, которая в этом веселом наряде чем-то напоминала новогоднюю елку. Черный сарафан на вышитую бисером рубашку надела вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, а молодая Алена Кошелева из "Радикальной партии" в красном платье с национальным орнаментом, похоже, и вовсе сражала мужчин наповал. Удивила и Надежда Савченко — летчица-депутат, которая, как правило, предпочитает строгие, почти мужские наряды, в День вышиванки выглядела как настоящая панночка. Старались выделиться и мужчины-парламентарии — так молодой композитор Евгений Рыбчинский из "Блока Петра Порошенко" пришел в Раду в зеленой вышиванке, а яркий синий узор на сорочке сына президента Украины Алексея буквально бросался в глаза.

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Выделялись среди пестрого парламентского большинства разве что оппозиционеры. Не поддаваясь чувству стадности, депутаты от "Оппозиционного блока", "Воли народа" и "Видродження" пришли как всегда — в строгих деловых костюмах.

"А где я возьму эту вышиванку?" — попытался было отвертеться от возмущения "патриотов" Юрий Павленко, которому было явно не до национальных нарядов. Вместо парламентского дефиле, депутат поспешил на площадь Конституции, которая к тому времени уже была заполнена прихожанами Украинской православной церкви.

Раскол по всей стране

По словам Павленко, больше всего отстаивают скандальные законопроекты во фракции "Народного фронта", а лично заинтересован в их принятии главный лоббист Андрей Парубий.

"Я надеюсь, что у парламента хватит мудрости и эти скандальные законы не будут приняты. Их цель — подорвать межконфессиональный мир, который итак еле удается сдерживать", — признался взволнованный Павленко. "Думаю, что руками некоторых ура-патриотов действуют те силы, которые заинтересованы в том, чтобы война в Украине была не только на востоке, но и в каждом украинском селе. Эти законы фактически приведут к очень серьезным расколам во многих населённых пунктах страны. Это может привести к глобальной гражданской войне внутри Украины. Причем войны на религиозной почве, которая является самой страшной по своей сути и возможности ее закончить", —сказал спикер.

"Ничего страшного"

Тем не менее, в лагере большинства вообще не увидели никакой угрозы "церковным" законопроектам. Например, главный идейный вдохновитель "церковных" законов нардеп Виктор Еленский и вовсе назвал протест верующих под ВР "чисто политической акцией, организованной "Московским патриархатом".

"Все люди, которые сегодня приехали митинговать под Верховную Раду даже не знают, о чем этот законопроект. Им сказали, что их выгонят с храмов, а они будут править службу на улице на деревянных чашах для причастия. Они подают себя как гонимая церковь, которую вот-вот загонят в катакомбы. Как раз этого и хочет московский Патриарх Кирилл, чтобы собирались ведомости о "гонениях на православных" в Украине", — заявил он.

По словам представителя "Народного фронта", во всем виновата Московская патриархия, которая крайне заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине.

"Функционеры московского патриархата в свое время принимали активное участие в столкновениях в Одессе и области. Сейчас они рассказывают о том, что по областям будут ездить ребята в камуфляже, но по закону это не возможно — человек не может быть посторонним и регулярно принимает участие в жизни той или иной громады", — резюмировал нардеп.

Дела не будет

А пока тысячи собравшихся верующих во главе со своим предстоятелем Митрополитом Онуфрием, “по заказу Кремля”, молились о недопущении принятия скандальных законов, в Раде думали над тем, как быть дальше. Обнаружив такое количество прихожан и представителей духовенства под стенами парламента, депутаты решили пойти на попятную.

Перед закрытием утреннего заседания нардеп от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко неожиданно сообщил, что оба антицерковных законопроекта сняты с повестки дня.

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"Фракция приняла решение, что эти законопроекты не готовы для рассмотрения в зале. Поэтому сегодня в зале они рассматриваться не будут", — заявил депутат.

Позже, косвенно эту информацию подтвердил и глава фракции "БПП" Артур Герасимов, назвавший рассмотрение законов о церкви "чувствительным вопросом". И хоть нардеп заявил, что с повестки дня скандальные инициативы не снимались, по его словам, к этому вопросу фракция вернется не раньше следующей пленарной недели.