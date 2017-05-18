США и Европа уже готовы к смене власти в Украине - Мураев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Все, что "банда Януковича" могла позволить себе только в самых смелых фантазиях, для действующей власти стало тем, что само собой разумеется. Отмена праздников, блокирование популярных онлайн-ресурсов и даже контроль за церковью — демократия "по-новому" проявляет себя во всех красках.

О том, почему власть стала позволять себе так много, в интервью РИА Новости Украина рассказал внефракционный депутат Евгений Мураев.

Стало ли для вас неожиданным решение руководства страны запретить деятельность в Украине таких популярных российских ресурсов, как "Яндекс", "Вконтакте", "Одноклассники" и многих других? РИА Новости Украина Запрещенные лидеры. Российские соцсети и поисковики в топе Уанета

— Честно говоря, подобные инициативы власти — полный бред. На сегодняшний день отсутствует техническая возможность блокировки. Даже если политики смогут заставить провайдеров блокировать сайты через суды или каким-то другим способом, есть куча вариантов обхода. Но не сомневаюсь, что за всем этим абсурдом прячут совершенно другое. Потому что как-то неожиданно обществу предложили много резонансных вопросов. И по георгиевской ленте, и по интернету… За этим явно прячут что-то глобальное вроде пенсионной реформы, возможного снятия моратория по продаже земли. Лично я не верю в бред, что в блокировке иностранных ресурсов была какая-то суровая необходимость или, что это грозит обороноспособности страны.

Не собираются власти интересоваться мнением общества и в вопросе "церковных" законов, которыми намерены строго регламентировать работу самой большой по количеству приходов — Украинской православной церкви.

— Жестче религиозных войн в мировой истории не было ничего. Миф о том, что "Московский патриархат перечисляет деньги в РФ" сегодня уже не воспринимается украинцами. Каждый знает, что УПЦ — это автономная церковь, которая никоим образом не управляется из России. Если сейчас попытаются на административном уровне "перекрасить" церковь в другие цвета, реакция будет непредсказуемой. Инициаторы процессов делают это умышленно, чтобы полностью раздавить инакомыслие и возможности альтернативного взгляда, в том числе и на веру.

Почему украинское общество каждый раз "проглатывает" новые и новые запреты и сомнительные инициативы?

— Потому что сегодня нет никакого украинского общества… Когда мы говорили о том, что Майдан — это исключительно продукт технологии, нам рассказывали о романтизме и патриотизме. Но на сегодняшний день жизнь в стране на порядок хуже, чем была три года назад. Законы 16-го мая 2017-го стали гораздо более диктаторскими и узурпаторскими, чем 16-го января 2014-го. Тем не менее никого на улицах мы не видим. Это означает, что не работает технологическая группа, не выделены соответственные бюджеты. Поэтому люди пассивны.

Выходит, что сегодня украинцы готовы согласиться и принять абсолютно любую, даже самую бредовую инициативу, которую захочет принять власть?

— Это сейчас и происходит. Сегодня все, с чем боролась бывшая оппозиция, то есть нынешняя власть реализовалась в гораздо худших сценариях. Это касается и налогов, и уровня жизни, и стоимости тарифов для населения, других вещей, которые бьют по простому украинцу. Но никто, никоим образом не реагирует. Потому что нет технологических закладок и геополитических игроков, которые стоят за этими процессами.

Возможно, и в обществе произошел некоторый слом, в результате которого люди попросту перестали верить в то, что на что-то можно влиять?

— Если бы люди не умирали в таком количестве, если бы они не меняли свою Родину на другую в поисках работы, наверное, это можно было бы назвать сломом. А так, это глобальная катастрофа для миллионов людей. Но резких реакций мы не видим. Единственным катализатором может стать земля. Движущей силой тогда могут стать фермеры, отечественные сельхозпроизводители. В своих структурах они имеют достаточное количество людей, которых можно привести в Киев. Власть боится либо внутренних процессов, ошибочно полагая, что сможет опереться на силово-репрессивный аппарат, либо внешних. Сегодня из США и Европы идут однозначные сигналы, западные партнеры хотят смены власти, элиты в Украине. Надо ждать каких-то катализационных процессов.

Есть ли риск, что Украина в ближайшее время скатится в полнейшую диктатуру?

— А другого выхода нет. Чем хуже люди живут, тем больше будут закручиваться гайки. Риск каких-нибудь социальных волнений нарастает каждый день. Вопрос — что станет крайней точкой. Вспомните Французскую буржуазную революцию — там тоже были тиф, война, бедствия, а люди вышли на улицы совсем по другому поводу. Что это будет в Украине — сказать сложно. Но то, что рано или поздно что-то выстрелит в сторону действующей власти, — однозначно. Поэтому руководство страны всеми способами будет ужимать свободы, коммуникацию, возможность консолидироваться в какую-то силу. Сегодня принята масса законов, о которых Виктор Янукович даже мечтать не мог. Государство уверенно идет по пути построения тоталитарного режима.

При этом на словах декларируются принципы европейской демократии…

— Сегодня полностью узурпирована судебная система, президент до конца этого года может увольнять и назначать судей, формировать суды. Если в стране нет судебной власти — это уже диктатура и узурпация. Потому что человек не может отстоять свои права в случае беспредела власти. Подмяты "под себя" правительство и силовой блок. Вся власть принадлежит двум политическим силам, которые не имеют рейтинга и перспективы. Поэтому они будут делать все для того, чтобы сохранить свое влияние, не допустить выборов, которые будут означать расследование всех произошедших преступлений и справедливую оценку всем процессам. Это касается и Крыма с Донбассом, и экономики, и коррупции. Политики еще больше будут закручивать гайки, но вопрос в том, когда лопнет это дело.

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