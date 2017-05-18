Молитвенное стояние у Рады: чтобы не допустить религиозной войны

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В четверг утром на Арсенальной площади в Киеве необычно много было людей с иконами — подходили священники, люди выстраивались в колонны и направлялись к зданию Верховной Рады — там началось молитвенное стояние.

"Идем воевать с Антихристом!", — кратко обобщили в одной из колонн суть мероприятия.

Рада планировала рассмотреть в четверг два резонансных законопроекта (№4511 и №4128), которые одни называют "церковными", другие — "антицерковными", а экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш окрестила "законами о религиозном фашизме".

Первый законопроект предусматривает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", могут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Понятно, что речь в данном случае идет об УПЦ.

Второй законопроект в случае принятия облегчит возможность менять юрисдикцию религиозных общин.

"Бог не допустит"

В УПЦ считают эти законопроекты антиконституционными (церковь в Украине отделена от государства) и "репрессивными".

"Власть пытается поставить церковь под контроль, назначать епископов — где такое видано? И захват православных храмов хотят узаконить. Но Бог не допустит этого!", — сказала РИА Новости Украина одна из участниц акции.

На площади перед зданием Рады было не протолкнуться, она вся была заполнена верующими.

Само здание — в плотном кольце правоохранителей, рядом колонна автозаков и автобусов с бойцами Нацгвардии. Много полицейских было в Мариинском парке, а особенно большое скопление правоохранителей наблюдалось у памятника освободителю Киева генералу Николаю Ватутину.

Неизвестные вандалы облили монумент красной краской и как раз во время молитвенного стояния работники коммунальных служб устанавливали лестницы, чтобы начать работы по очистке.

Над площадью летал квадракоптер, священник наблюдал, как оператор "колдовал" над пультом управления.

Подходили все новые колонны верующих, люди несли иконы и хоругви. Полицейские проверяли содержимое сумок, не делая исключения для священнослужителей. Вели себя вежливо. Над площадью звучали слова молитвы…

"Депутаты не вольны принимать что попало"

Против "антицерковных законопроектов" высказались некоторые политики. Так, к православным верующим вышел лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Он заявил, что "эти законы фактически открывают путь к вмешательству государства в дела церкви, что категорически неприемлемо".

В акции принимали участие и представители левых движений. Так, соратник лидера ПСПУ Натальи Витренко экс-нардеп Владимир Марченко заявил, что он пришёл к Раде, поскольку "предлагаемые законопроекты — антикоституционные.

"Те, кто внёс эти законопроекты, говорят, что УПЦ — это будто бы представители "государства-агрессора", но это цинизм, это неправда. Потому что православные люди идут в церковь для того, чтобы общаться с Богом… И церковь, что в Украине, что в России — отделена от государства. Поэтому эти политические штампы, обвинения православной церкви — они нечестные и провокативные. И если примут эти законы, то тогда будут созданы условия для того, чтобы была развязана гражданская война на межконфессиональной основе… И поэтому православные люди вышли — чтобы защитить свои духовные ценности", — сказал Марченко.

Он также подчеркнул, что "народные депутаты не вольны принимать что попало и выполнять какие-то политические заказы".

"Их право принимать законопроекты тоже регламентировано международными обязательствами государства, как то: право граждан на свободу вероисповедания… И принятие законов, которые сужают права граждан, запрещено 22-й статьёй Конституции. Поэтому я поддерживаю этих людей, и не только православных, но и государственных людей, которые понимают, что это наступление на ценности православных верующих, а значит, принимать такие законы недопустимо", — сказал политик.

Явную антиконституционность "антицерковных" законопроектов отметил и участник молитвенного стояния журналист Игорь Круглов.

"Сегодня сюда пришли тысячи людей, чтобы выразить своё отношение к антицерковным и антиконституционным законопроектам. И мы знаем, кто эти проекты продвигает — это кощунники, и это глава "Киевского патриархата" Филарет… давно пытающийся добиться запрета канонической церкви на Украине. Не выйдет!", — сказал Круглов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина. Подробнее свою позицию журналист изложил в статье, опубликованной на сайте сообщества "Олесь Бузина".

"Верховная Рада в оппозиции к своему народу"

На площадь пред Радой пришли 10 тысяч человек, но против "антицерковных" законопроектов высказались сотни тысяч, сообщил епископ Ирпенский Климент.

"Когда мы услышали, что эти законопроекты оказались в повестке дня Верховной Рады, граждане Украины из разных регионов написали обращения к своим народным избранникам с требованием не допустить принятия таких законов. На сегодня уже собрано более 320 тысяч подписей, обращение направлено в Раду", — сказал он.

Епископ добавил, что ранее президент Украины Петр Порошенко заверил УПЦ, что ни одно решение на государственном уровне, касающееся религиозных и церковных вопросов, не будет приниматься без согласования Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Климент отметил, что совет и преобладающее большинство религиозных организаций в Украине "категорически против этих законопроектов", и эта позиция известна власти имущим.

"Очевидно, сегодня мы наблюдаем, что Верховная Рада позорно наступает на права верующих людей. И это странно, потому что Верховная Рада на самом деле становится в оппозицию против своего народа. Выстраивается тоталитарный режим", — подчеркнул священнослужитель.

Пусть ответят за разжигание вражды

Обстановка у парламента царила мирная. Люди молились, общались, некоторые верующие, устав, устраивались отдохнуть на скамейках в парке или прямо на траве.

Некоторый ажиотаж возник, когда у Раде прибыл предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий: его тут же окружили, стремясь получить благословение…

Акция у Рады — не политическая, православные пришли молитвой остановить войну, сообщил журналистам священник, представившийся как отец Андрей.

"Религиозные войны самые страшные… Разве мы хотим такого для Украины? Будущее есть у стран, где между конфессиями мир. Мы за то, чтобы каждый мог веровать по своей совести, за то и стоим", — сказал он.

Епископ Ирпенский Климент при этом отметил, что на Украине "есть силы, которые стремятся сталкивать конфессии, чтобы в мутной воде ловить рыбку". По его словам, нужно требовать, чтобы депутаты, предлагающие такие взрывоопасные законопроекты, "несли не только политическую, но и уголовную ответственность за разжигание межконфессиональной вражды"…

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Впрочем, нардепы решили опасный для себя вопрос отложить. Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что Рада не будет в четверг рассматривать "церковные" (или "антицерковные") законопроекты, поскольку нет необходимого количества голосов для их принятия.