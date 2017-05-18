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    Молитвенное стояние у Верховной Рады. Прямая трансляция

    (обновлено: )21410
    Верующие УПЦ, представители приходов и монастырей собрались под стенами Верховной Рады на молебен в связи с рассмотрением "скандальных антицерковных законопроектов №№ 4128 и 4511", сообщает Союз православных журналистов.
    Союз православных журналистов/Youtube

    На сайте СПЖ говорится, что законопроект номер 4128 вносит изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", а законопроект номер 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором", — "фактически подчиняет Украинскую православную церковь Министерству культуры".

    "Предполагается, что принадлежность человека к той или иной религиозной общине будет определятся путем его "самоидентификации" с этой общиной, что подтверждается участием в ее религиозной жизни. По мнению экспертов, этот документ узаконит церковное рейдерство, которое и так процветает в Украине", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Власть против УПЦ: церковное рейдерство и другие грехи

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