Молитвенное стояние у Верховной Рады. Прямая трансляция

На сайте СПЖ говорится, что законопроект номер 4128 вносит изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", а законопроект номер 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором", — "фактически подчиняет Украинскую православную церковь Министерству культуры".

"Предполагается, что принадлежность человека к той или иной религиозной общине будет определятся путем его "самоидентификации" с этой общиной, что подтверждается участием в ее религиозной жизни. По мнению экспертов, этот документ узаконит церковное рейдерство, которое и так процветает в Украине", — сказано в сообщении.

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