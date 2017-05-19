Ватикан вызвал посла Украины из-за "церковных законов"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Посла Украины при Ватикане вызвали к папе Римскому в связи со скандалом вокруг "религиозных" законов №4128 и №4511, сообщил клирик Украинской православной церкви (Московского патриархата) протоиерей Николай Данилевич.

Накануне, 18 мая, Верховная Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

По его словам, в Ватикане уже проявляют обеспокоенность в связи с данными законопроектами. "Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему", — написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что официальных комментариев посольства Украины при Святом Престоле (Ватикане) пока не было.

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Ранее епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римо-Католической Церкви Станислав Широкорадюк негативно оценил и раскритиковал закон №4128.

В четверг под Раду пришли тысячи верующих, выступающих против принятия указанных законопроектов.