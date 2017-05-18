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    День вышиванки: в Раде показали лучшие наряды

    (обновлено: )35805
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    facebook.com/bogdanbortakov
    День вышиванки в Раде
    facebook.com/bogdanbortakov
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН
    День вышиванки в Раде
    УНИАН

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    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.

    В этот день граждан страны призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам. Делается это в знак единения и уважения к своей родине. Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

    Смотрите также: Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции

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