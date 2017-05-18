В УПЦ сообщили, почему тысячи верующих собрались возле Рады

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на площади перед Верховной Радой более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви провели молитвенное стояние и просили депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты № 4128 и № 4511, которые были включены сегодня в повестку дня.

Как сообщает Центр информации УПЦ, своим молитвенным стоянием верующие выразили несогласие с законопроектом, который может узаконить "церковное рейдерство", а также документом, способным дискредитировать УПЦ и предусматривающим государственный контроль в ее делах.

"Верующие собрались сегодня у стен Верховной Рады, чтобы помолиться о вразумлении депутатов и напомнить им об их ответственности перед Богом и перед украинским народом. Законопроект №4128 способен узаконить схемы рейдерского захвата храмов УПЦ, им нарушается принцип автономности и происходит грубое вмешательство во внутренние дела религиозных общин. Законопроект № 4511 существенно нарушает право на свободу вероисповедания, дискриминирует верующих граждан Украины по религиозному признаку, а также в дальнейшем приведет к запрету совершать молитвы в своих храмах", — отметил глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

По его словам, в случае, если законопроекты будут приняты, УПЦ намерена "использовать все законные способы защиты как на национальном, так и на международном уровне".

Как отмечается, во время стояния сотни людей получили благословение от предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, который пришел молитвенно поддержать верующих.

Также сегодня митрополит в своем официальном обращении к депутатам Верховной Рады напомнил о том, что "Украинская православная церковь является церковью украинского народа и объединяет Восток и Запад, Север и Юг нашей страны".

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"Более 300 тыс. граждан Украины лично обратились к Вам от своих избранников, с просьбой не принимать эти законопроекты. Сегодня возле Верховной Рады собрались десятки тысяч верующих, с молитвой на устах просят прислушаться к голосу Церкви. Подобные многочисленные молитвенные стояния проходят по всей Украине", — отметил предстоятель УПЦ.

Вместе с тем митрополит Онуфрий подчеркнул, что "Украинская православная церковь неоднократно отмечала опасности этих законопроектов, которые имеют не только антицерковный, но и антигосударственный и антинародный характер, и их принятие приведет к религиозной вражде, дискриминации и нарушении свободы совести и вероисповедания. Реализация этих законопроектов откроет двери для религиозной войны и положит негативный отпечаток на Украину на международной арене".

Предстоятель УПЦ призвал депутатов не допустить принятия изменений, предусмотренных в проектах законов №4128 и №4511.

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