Рада не успела рассмотреть законопроекты, направленные против УПЦ МП

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады Украины не успели в четверг рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передает корреспондент РИА Новости.

Заместитель председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко ранее заявил, что Рада в четверг не будет рассматривать "религиозные" законопроекты, так как они являются спорными и нет необходимого количества голосов для их принятия. В тоже время официально эти документы не были изъяты из повестки дня работы парламента.

Однако из-за большой повестки парламентарии так и не успели рассмотреть законопроекты до конца рабочего дня. Согласно регламенту, Рада работает в пленарном режиме до 18.00. О сроках рассмотрении этих законопроектов пока не сообщается.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

Как заявил РИА Новости глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, законопроекты о статусе религиозных организаций, которые позволят запретить УПЦ МП и узаконят захваты храмов, дадут правовые основания для легализации межконфессиональных конфликтов в Украине.