Автор "церковного" закона: УПЦ пользуется льготами

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В повестку дня Верховной Рады на четверге внесены два скандальных законопроекта, которые жестко регламентируют жизнь церкви в в Украине.

Тем не менее, автор закона 4128, который уже окрестили законом "о церковном рейдерстве" убеждает, что все далеко не так, как считают верующие и клирики УПЦ.

"Многие люди, которые называют эти инициативы антицерковными абсолютно не знакомы с его содержанием. Не сомневаюсь, что все люди, которые сегодня приехали митинговать под Верховную Раду даже не знают, о чем этот законопроект. Им сказали, что их выгонят с храмов, а они будут править службу на улице на деревянных чашах для причастия. Они подают себя как гонимая церковь, которую вот-вот загонят в катакомбы. Как раз этого и хочет московский Патриарх Кирилл, чтобы собирались ведомости о "гонениях на православных" в Украине", — заявил Виктор Еленский.

Читайте также: Молитвенное стояние у Рады: чтобы не допустить религиозной войны

По словам депутата, УПЦ пользуется такими же привилегиями, как и остальные церкви в Украине.

"Я хочу сказать, что "гонимая церковь" за три последних года получила более двухсот гектаров земли от государства. Это примерно столько, сколько достаточно, чтобы разместить пять Ватиканов. Эта "гонимая" церковь получила сотни тысяч гривен на содержание своих помещений, сотни храмов в свое пользование. Как и все другие церкви, УПЦ пользуется льготами — нынешняя власть сделала больше, чем было сделано за последние 25 лет", — отметил нардеп.

Масштабный митинг верующих под стенами Верховной Рады в четверг Еленский расценивает как политическую акцию.

"Московская патриархия очень сильно интегрирована в дестабилизацию ситуации в Украине. Ее функционеры в свое время принимали активное участие в столкновениях в Одессе и области. Сейчас они рассказывают о том, что по областям будут ездить ребята в комуфляже, но по закону это не возможно — человек не может быть посторонним и регулярно принимает участие в жизни той или иной громады", — резюмировал Еленский.