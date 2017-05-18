Вадим Новинский: власти выгодна религиозная бойня

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

После вялотекущей и малоактивной недели работы, четверг в Верховной Раде обещает стать особо горячим. По слухам, именно в этот день в повестке дня должны появиться два скандальных законопроекта, которые жестко регламентируют жизнь церкви в Украине.

О том, какие угрозы несут в себе сомнительные инициативы и перспективах их принятия, рассказал нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Не успел парламент выйти из затяжных каникул, как уже приготовился утвердить, мягко говоря, сомнительные инициативы…

— Верховная Рада не работала целый месяц и, честно говоря, за это время можно было и более качественно подготовиться к заседаниям. Вместо важных для страны законов в зал выносятся второстепенные, или даже третьестепенные, вещи. Но, пожалуй, самые вредные из них — два антицерковных закона, которые нанесут колоссальный вред Украине и ее гражданам. Первый — о так называемом "церковном рейдерстве", второй — ставит под "особый статус" каноническую православную церковь в Украине. Обе законодательные инициативы способны в один момент разжечь межрелигиозную войну в нашей стране.

Каким образом?

— Не секрет, что в последние три года в Украине было захвачено 46 храмов Украинской православной церкви, которые в последствии были переданы "Киевскому патриархату". Это все было сделано незаконно и сегодня суды, "откатывая" ситуацию назад, возвращают эти приходы УПЦ. Сейчас хотят ввести понятие самоидентификации. Согласно закону 4128, человек может даже не знать молитвы "Отче наш", но один раз зайти в церковь и требовать смены принадлежности прихода из канонической церкви в "Киевский патриархат". По всей стране будут создаваться целые летучие бригады, в камуфляже, в масках, балаклавах. Эти бандиты будут ездить по Украине и уже на законном основании переводить церкви в "Киевский патриархат". Все это будет делаться под прикрытием властей, которая, к сожалению, поддерживает этот беспредел. Можно только представить, что будет твориться в регионах, люди восстанут против беззакония.

С какой целью власть проводит подобные вещи?

— Политики разжигают бойню на религиозной почве, не понимая, что страшнее этого сложно что-то придумать. Самые беспощадные бунты всегда были либо из-за земли, либо из-за веры. Депутаты, которые подали в Раду эти законопроекты, просто не читали историю. Эти люди не хотят мира в нашей стране, им выгодно, чтобы люди воевали друг против друга. У нас итак наблюдается раскол в обществе, а в случае принятия этого закона он еще больше усилится.

Чем, на ваш взгляд, опасен законопроект №4511?

— В случае принятия закона "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором" простой священник или епископ будет назначаться с согласования государства. Власть поставит церковь под полный контроль, и это при том, что согласно Конституции церковь отделена от государства. И это при том, что имеется отрицательное заключение научно-правового управления Верховной Рады в отношении скандальных законопроектов. Но даже несмотря на это, инициативы ставятся на рассмотрение парламента.

Планируете ли вы как-то препятствовать принятию противоречивых законов? Каким образом?

— После того, как стало известно о планах власти, во всех епархиях УПЦ пошли воззвания от архиереев к верующим нашей церкви с просьбой не принимать эти законы. И молиться за то, чтобы депутаты наконец вразумились и подумали о людях и мире в нашей стране. В каждой епархии верующие собирают подписи против этих законопроектов.

Недавно "Киевский патриархат" и "Правый сектор" подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Связываете ли это событие с возможным принятием закона о церковном рейдерстве?

— О чем говорить, если предстоятель этой так называемой "церкви" неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой предоставить оружие для продолжения войны на Донбассе… Где это видано, чтобы глава церкви призывал к войне? Он может только молитвенно призывать к миру, единству.

Какими видите перспективы принятия скандальных законов в стенах Верховной Рады?

— Все-таки хочется верить, что здравый смысл восторжествует, а эти законы будут сняты с рассмотрения в зале парламента. Ведь можно только представить, что произойдет, если они будут приняты хотя бы в первом чтении. Мы станем свидетелями протестов и столкновений по всей Украине. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Что-то же должно останавливать людей, которые сегодня составляют коалицию в Верховной Раде…

Читайте также: Принятие новых антицерковных законов откроет дорогу для рейдерства

Как член Парламентской Ассамблеи Совета Европы, собираетесь в случае принятия этих законов обращаться к западным партнерам?

— Мы будем обращаться ко всем здравым силам с тем, чтобы эти законопроекты не были проголосованы. Если же Рада все же примет эти инициативы, будем делать все, чтобы они не были подписаны.