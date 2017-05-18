В Украине в четверг отмечают День вышиванки

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.

В этот день граждан страны призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам. Делается это в знак единения и уважения к своей родине.

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Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

Руководители государства поздравили украинцев с праздником.

Президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook разместил короткий видеоролик по случаю праздника.

"Пусть наша национальная одежда вдохновляет нас на новые победы!, — написал глава государства.