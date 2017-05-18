Геращенко обвинил УПЦ МП в "антиукраинской пропаганде"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В храмах Украинской православной церкви Московского патриархата осуществляется "антиукраинская пропаганда", считает депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

Он заверил, что не считает законы о статусе религиозных организаций посягательством на свободу вероисповедания.

"Московский патриархат и его спонсоры среди украинских олигархов являются инструментом влияния России на сознание украинских граждан. Поэтому все разговоры об ущемлении свободы верований, посягательств на свободу совести и вероисповедания преувеличены", — утверждает Геращенко, его слов приводит пресс-служба партии.

По его словам, по конституции, церковь в Украине отделена от государства, "но государство не может спокойно смотреть, когда в церквях идет откровенная антиукраинская пропаганда".

"К сожалению, сейчас Московский патриархат является инструментом влияния на нас государством-агрессором", — добавил депутат. При этом Геращенко не привел доказательств, подтверждающих его обвинения.

Рада планировала рассмотреть в четверг два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций, но затем рассмотрение отменили: не набралось необходимого количества голосов для их принятия. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властями. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В УПЦ МП считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.