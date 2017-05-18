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    Фотоленты

    "Не играйте с огнем". Под Радой прошел митинг против "церковных законопроектов"

    (обновлено: )91070
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Верующие УПЦ, представители приходов и монастырей собрались под стенами Верховной Рады на молебен в связи с рассмотрением законопроектов о деятельности религиозных организаций.

    Молитвенное стояние у Верховной Рады. Видео
    Союз православных журналистов/Youtube
    Молитвенное стояние у Верховной Рады

    Читайте также: Власть против УПЦ: церковное рейдерство и другие грехи

    В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

    Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что Рада не будет в четверг рассматривать законопроекты о деятельности религиозных организаций, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

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