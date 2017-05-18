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    Точка зрения

    "Антирелигиозные" законопроекты подставляют Порошенко – Решетников

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    Если Верховная Рада проголосует за "церковный" законопроект, президент Порошенко окажется в очень сложном положении, уверен экс-глава Госкомрелигий Юрий Решетников.
    Эксперт по вопросам государственно-конфессиональных отношений Юрий Решетников
    Фото УПЦ

    РИА Новости Украина

    Инициаторы и лоббисты скандальных религиозных законопроектов №4128 и №4511 создали провокационную ситуацию, в которую в ближайшее время может попасть президент Украины. 

    Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, такую точку зрения 17 мая на пресс-конференции в Киеве высказал религиозный эксперт, экс-глава Госкомрелигий Юрий Решетников.

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    "Если народные избранники пренебрегут ответственностью перед обществом 18 мая, то остается гарант прав и свобод граждан, гарант Конституции – Президент Украины, к которому будут обращаться от УПЦ и верующие других религиозных общин, с просьбой не подписывать этот законопроект. Те, кто инициируют рассмотрение этого законопроекта в Верховной Раде и всячески его проталкивают, они готовят и провокацию против Президента Украины", — отметил Решетников. 

    Поясняя свою мысль, он сообщил: "если Верховная Рада проголосует за этот законопроект, Президент Украины окажется в сложном положении: или ему подписать то, что прямо противоречит Конституции Украины, европейским практикам и перечеркивает демократический выбор нашего государства, или ему признать, что коалиция, значительную часть которой составляет и его партия, она не дотягивает в понимании европейских стандартов развития государственно-церковных отношений, обеспечения прав и свобод граждан. И над этим должны были бы подумать инициаторы этих законопроектов". 

    В то же время он напомнил, что "Украина в начале 1990-х годов имела 900 "горячих точек" – мест борьбы за храмы, преимущественно в Западной Украине. Все годы государственная власть заботилась, чтобы случаев противостояния за храмы становилось все меньше. В 2009-2010-х годах таких мест осталось не больше 30". 

    "На сегодня, с подачи государственной власти, которая презентуется отдельными депутатами Верховной Рады, делается все для того, чтобы случаев противостояний стало больше. Законопроект №4128, в отношении самоидентификации, приведет к тому, что "взорвется" вся Украина", — предполагает эксперт. 

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    Также он отметил, что по статистике Министерства обороны 25 % украинских военнослужащих идентифицируют себя как верующие УПЦ. 

    "С 2014 года, когда Украина столкнулась с десятками тысяч вынужденных переселенцев, монастыри УПЦ приютили беженцев на территориях Донецкой и Луганской областей и на других территориях Украины. Монастыри УПЦ и сегодня оказывают помощь этим людям. Организации УПЦ тысячами тон оказывают гуманитарную помощь жителям зоны АТО", — добавил эксперт.

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