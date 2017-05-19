Политика с кулаками: протесты, бунты, штурмы охватывают Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Штурм Киевсовета

В четверг, 18 мая, заседание Киевсовета было сорвано. Около 60 активистов, представляющие жителей аварийного дома по улице Милютенко 23-А, пытались прорваться в сессионный зал. Между ними и охраной Киевсовета произошла потасовка.

Активисты обвинили власть в сознательном затягивании расселения жителей "дома-убийцы", который находится в опасном санитарном состоянии и угрожает жизни людей.

В результате драки двое правоохранителей получили телесные повреждения, еще троим — испортили одежду. В Шевченковское управление полиции для выяснения обстоятельств были доставлены семеро мужчин.

На видео видно, что сначала активисты отвели охранников здания Киевсовета подальше от двери, после чего вступили с ними в драку.

Начато уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Протесты против закрытия соцсетей

Немалую волну возмущения среди украинцев вызвал и указ президента Петра Порошенко о блокировке доступа к ряду российских сайтов, в том числе Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс.

Первые акции протеста уже прошли в Киеве и Харькове. На очереди — Днепр. Тем временем, на сайте президента уже появились десятки петиций с требованием вернуть соцсети.

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Оригинальный протест против блокировки "ВКонтакте" устроили во Львове. В среду вечером, 17 мая, неизвестные забросали мусором вход во львовский магазин Roshen на вул. Владимира Великого, 26. Рядом с мешками с мусором они оставили самодельные плакаты с надписями Верни ВК и "Убери мусор".

Кроме того, несколько человек вышли на акцию протеста к памятнику Дюку в Одессе, пишут местные СМИ.

Участники акции подготовили к митингу плакаты с надписями "Нет цензуре" и "сначала ВК, затем ПорнХаб". Они заявили, что в современной европейской стране недопустимо блокирование соцсетей и других ресурсов, которые позволяют людям выражать свое мнение.

В пятницу, 19 мая, украинские пользователи ВКонтакте собираются прийти под Администрацию Президента. Такое событие уже анонсировано в соцсетях и активно распространяется по разным группам.

"Нужно дать понять власти что демократическое общество не потерпит принятия подобных решений за один день. Пока что ключевые провайдеры не знают как технически заблокировать ВКонтакте, поскольку у нас в отличии от России отсутствую системы слежения и фильтрации трафика. Поэтому мы призываем всех, прийти 19 мая в 16:00 под Администрацию президента (Банковая 11), и выразить свой исключительно мирный протест, с плакатами и лозунгами, против запрета ВКонтакте. Мы можем собрать критическую массу и переломить ситуацию", — сказано в сообщении.

Протесты в Житомире

Народные бунты охватили и Житомир. В среду, 17 мая, полсотни житомирян перекрыли дорогу в знак протеста из-за отравления стоками реки Хомора. Вода стала серо-белого цвета, а вся рыба погибла.

Люди обвиняют в загрязнении реки картонно-бумажный комбинат на территории соседней Хмельницкой области, сообщает Depo.ua. На предприятии все обвинения отрицают.

Директор комбината, расположенного на Хмельнитчине, к селянам из Житомирщины ехать отказался. При этом он уверяет, что загрязнило реку не его предприятие. Мол, чистные работают в обычном режиме — не ломались и не останавливались. Однако пускать журналистов на территорию отказывается.

"Мы можем только констатировать факты, по ним прокуратура открывает уголовное производство, затем оно передается в Хмельницкую область и Хмельницкая область уже должна провести это расследование", — заявил председатель Барановской РГА Николай Вельчинский.

Бунт медиков

Тем временем, в Черкасской области медики вышли на протест, перекрыв дорогу. Почти 4 часа было заблокировано движение на трассе около Смелы Черкасской области.

Дорогу перекрыли сотрудники местной больницы. Они жалуются, что городские чиновники без предупреждения оставили их без финансирования. Кормить сотню пациентов стационара приходится силами волонтеров.

Руководство больницы объясняет: два года назад их медчасть Минздрав передал на баланс города. А в мэрии говорят, что финансировать еще одну больницу городской бюджет не может.

Медики останавливаться не намерены – они уже подали на мэрию в суд и планируют новые акции протеста.

Протесты аграриев

Почти тысяча крестьян на центральной площади Кировограда вышла на акцию протеста против рейдерского захвата земли с лозунгами "Помогите Бережинци!", "Наведите порядок в Бережинци!", "Ни рейдерским захватом бережинских земель!", "Сегодня у нас воруют предприятия – завтра украдут землю!".

По словам председателя общественного союза "Аграрная самооборона Украины" Юрия Крутько, если в 2015 году случаев захвата агропредприятий в Украине зафиксировано почти три тысячи, то в прошлом году таких уже было свыше семи тысяч.

"Схема, по которой действуют, очень проста: подделывают документы, далее забирают землю и имущество, – говорит Крутько. – При этом полиция говорит, что не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность".

В частности, люди требуют защитить настоящих учредителей, трудовые коллективы и пайщиков ООО "Нива-2010" и ЧСП "Гайдук". Как говорят протестующие, пока это предупредительная акция, но если их требования не будут услышаны, они готовы колоннами сельхозтехники двинуться на Киев.

По материалам из открытых источников интернет