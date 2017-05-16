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    Рада одобрила арест и штрафы за георгиевские ленты

    Тема:

    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты (243)

    (обновлено: )1327238
    В законе указывается, что "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображение.
    Георгиевские ленточки. Архивное фото
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная рада приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты.

    Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

    В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что с 2014 года георгиевская лента использовалась "пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины и стала символом сепаратизма в Украине".

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    УНИАН
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    В законе указывается, что "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображение. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

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    "Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение — влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов по текущему курсу) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения", — говорится в тексте проекта закона.

    В документе отмечается, что подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен – от 97 до 190 долларов) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

    Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

    На законодательном уровне в Украине георгиевские ленты не были запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. 

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