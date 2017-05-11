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    Кириленко: стычки 9 мая произошли из-за георгиевских лент

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (217)

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    Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что причина противостояния в Киеве, Днепре, других городах - символика, с которой участники мероприятий пришли праздновать 9 мая.
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    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что причиной столкновений в ряде городов страны в День Победы стала символика, с которой пришли участники праздничных мероприятий.

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    "Настоящая причина противостояния в Киеве, Днепре, других городах — провокаторы с георгиевскими лентами и красными флагами, а не украинские патриоты", — написал Кириленко в своем аккаунте в Twitter в четверг.

    Ранее полиция Украины штурмовала офис "Добровольческого движения ОУН" ("Организация украинских националистов") в Киеве. В ходе штурма были задержаны 24 человека. Глава МВД Украины Арсен Аваков в четверг сообщил, что полицейские обезвредили активиста из этой организации, который угрожал гранатометом участникам марша "Бессмертный полк".

    Amnesty International осудила задержания демонстрантов в День Победы в Украине из-за "использования советской символики". Кириленко раскритиковал заявление организации, напомнив, что "в Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов".

    Ранее председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны по событиям 9 мая.

    В Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки. Также, как сообщают в МВД, полицейские могли действовать с нарушением закона, незаконно применив спецсредства.

    Напомним, накануне главой Днепропетровской полиции после увольнения предыдущего руководства из-за событий в Днепре во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне был назначен Виталий Глуховеря.

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