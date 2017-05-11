наверх
11.05.201703:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Тимощук и Луческу оказались втянуты в сканлал из-за георгиевских ленточек

    (обновлено: )1810
    Бывший игрок Национальной сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где раздавали георгиевские денточки.
    Анатолий Тимощук и Мирча Луческу с георгиевскими ленточками
    Сайт ФК "Зенит"

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Экс-игрок Национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ранее выступавший за ФК "Зенит" (Санкт-Петербург, РФ) и оставшийся в его тренерском штабе после завершения карьеры футболиста, принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

    Читайте также: Почему 8 и 9 мая разрывают Украину. Опрос экспертов

    Обычное, казалось бы, мероприятие в День Победы приобрело неожиданное продолжение для Тимощука в Украине, ведь на выходе из автобуса футболистам и тренерскому составу клуба раздавали т.н. георгиевские ленточки. 

    Так, бывшая супруга рекордсмена сборной Украины (144 матча) Надежда Навроцкая на своей странице в Facebook опубликовала фото экс-супруга вместе с георгиевскими лентами. Компанию Тимощуку составил и нынешний тренер российского клуба Мирча Луческу, более 12 лет возглавлявший донецкий "Шахтер".

    Сайт ФК "Зенит"
    Анатолий Тимощук и Мирча Луческу с георгиевскими ленточками

    Отметим, что Тимощук и Луческу ленточки взяли, однако цеплять на одежду не стали. 

    Как известно, т.н. георгиевские ленты в Украине отнесены к коммунистической символике, их ношение запрещено. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие