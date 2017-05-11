Тимощук и Луческу оказались втянуты в сканлал из-за георгиевских ленточек

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Экс-игрок Национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ранее выступавший за ФК "Зенит" (Санкт-Петербург, РФ) и оставшийся в его тренерском штабе после завершения карьеры футболиста, принял участие в возложении цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

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Обычное, казалось бы, мероприятие в День Победы приобрело неожиданное продолжение для Тимощука в Украине, ведь на выходе из автобуса футболистам и тренерскому составу клуба раздавали т.н. георгиевские ленточки.

Так, бывшая супруга рекордсмена сборной Украины (144 матча) Надежда Навроцкая на своей странице в Facebook опубликовала фото экс-супруга вместе с георгиевскими лентами. Компанию Тимощуку составил и нынешний тренер российского клуба Мирча Луческу, более 12 лет возглавлявший донецкий "Шахтер".

Сайт ФК "Зенит" Анатолий Тимощук и Мирча Луческу с георгиевскими ленточками

Отметим, что Тимощук и Луческу ленточки взяли, однако цеплять на одежду не стали.

Как известно, т.н. георгиевские ленты в Украине отнесены к коммунистической символике, их ношение запрещено.