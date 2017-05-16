"Яндекс", ВК и другие запреты: реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине запретили российские соцсети. Об этом говорится в указе о новых санкциях против РФ, подписанных президентом Украины Петром Порошенко. В частности под санкции попали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Вскоре заблокируют доступ к "Яндексу", Mail.ru, IT-компаниям а также бухгалтерской программе "1С". На три года под санкции попали и некоторые российские СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня".

В украинском сегменте соцсетей новый указ президента вызвал неимоверный ажиотаж: "В Украине беспрецедентный уровень свободы, заявил Президент и на следующий день под вымышленным предлогом применил неконституционные полномочия и запретил самые популярные социальные сети";

"У меня на майле основной почтовый ящик, куча документов, важные письма, и все привязано к нему…". "А как власть поменяется, Фейсбук запретят? Я начинаю готовиться уже", — пишут в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook