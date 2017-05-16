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    Аналитика и комментарии

    "Яндекс", ВК и другие запреты: реакция в соцсетях

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (262)

    (обновлено: )47270
    Из-за расширения санкций против РФ в Украине на три года запретили российские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", Яндекс и mail.ru. Под санкции попали и ряд СМИ. Как отреагировали на такое решение украинцы и что пишут об этом в правильных соцсетях?
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине запретили российские соцсети. Об этом говорится в указе о новых санкциях против РФ, подписанных президентом Украины Петром Порошенко. В частности под санкции попали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Вскоре заблокируют доступ к "Яндексу", Mail.ru, IT-компаниям а также бухгалтерской программе "1С". На три года под санкции попали и некоторые российские СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня".

    В украинском сегменте соцсетей новый указ президента вызвал неимоверный ажиотаж: "В Украине беспрецедентный уровень свободы, заявил Президент и на следующий день под вымышленным предлогом применил неконституционные полномочия и запретил самые популярные социальные сети";

    "У меня на майле основной почтовый ящик, куча документов, важные письма, и все привязано к нему…". "А как власть поменяется, Фейсбук запретят? Я начинаю готовиться уже", — пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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