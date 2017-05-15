"Народный фронт" будет добиваться запрета на ношение георгиевской ленты

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Народный фронт" будет добиваться включения в повестку дня законопроекта о запрете георгиевской ленты в Украине и введении штрафов за ее ношение, заявила заместитель главы фракции Виктория Сюмар.

"Настаиваем на том, чтобы в повестку дня попал законопроект нашего коллеги Антона Геращенко о запрете георгиевской ленты в Украине. Законопроект предусматривает админштраф за ношение георгиевской ленты, там нет уголовной ответственности. Но, с нашей точки зрения, символ, с которым убивают сегодня украинцев, не должен быть разрешен для такой активной популяризации", — сказала Сюмар после заседания фракции.

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При этом она уточнила, что речь не может идти о ветеранах Второй мировой войны, об орденах или медалях, где есть соответствующие цвета.

"Речь идет о самой георгиевской ленте, которая используется сегодня в районах ОРДЛО, к сожалению, там, где продолжаются боевые действия", — уточнила Сюмар.

Напомним, в Мариуполе 9 мая активисты сожгли георгиевскую ленточку на Вечном огне.