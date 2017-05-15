наверх
16.05.201700:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Народный фронт" будет добиваться запрета на ношение георгиевской ленты

    (обновлено: )6713
    Заместитель председателя парламентской фракции Виктория Сюмар отметила, что НФ настаивает на том, чтобы в повестку дня заседания Верховной Рады попал законопроект Антона Геращенко о запрете георгиевской ленты в Украине.
    Георгиевские ленточки. Архивное фото
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Народный фронт" будет добиваться включения в повестку дня законопроекта о запрете георгиевской ленты в Украине и введении штрафов за ее ношение, заявила заместитель главы фракции Виктория Сюмар.

    Стычки в Харькове в День Победы
    канал StudMedia в YouTube
    День Победы в драках: столкновения в Харькове, Запорожье и Днепре

    "Настаиваем на том, чтобы в повестку дня попал законопроект нашего коллеги Антона Геращенко о запрете георгиевской ленты в Украине. Законопроект предусматривает админштраф за ношение георгиевской ленты, там нет уголовной ответственности. Но, с нашей точки зрения, символ, с которым убивают сегодня украинцев, не должен быть разрешен для такой активной популяризации", — сказала Сюмар после заседания фракции. 

    Читайте также: Агент 002. Охрана Яроша разбушевалась и начала стрелять

    При этом она уточнила, что речь не может идти о ветеранах Второй мировой войны, об орденах или медалях, где есть соответствующие цвета.

    "Речь идет о самой георгиевской ленте, которая используется сегодня в районах ОРДЛО, к сожалению, там, где продолжаются боевые действия", — уточнила Сюмар.

    Напомним, в Мариуполе 9 мая активисты сожгли георгиевскую ленточку на Вечном огне. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    День Европы
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Авдеевский коксохимический завод
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко