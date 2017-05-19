Тарута о "церковных" законах и религиозном лоббизме в Раде

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада не стала рассматривать скандальные изменения в так называемые "церковные законы". Но окончательно с повестки дня они всё ещё не сняты.

Накануне, 18 мая, народные депутаты планировали рассматривать два законопроекта. Один фактически должен был узаконить процессы перехода православных церковных общин из Московского в Киевского патриархатов, которые массово начались в ещё 2014-м году.

Смотрите также: "Не играйте с огнем". Под Радой прошел митинг против "церковных законопроектов"

Второй проект "закон об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой Украины государством-агрессором". Такой церковной организации определяется "особый статус". Она должна согласовывать назначения центрального и регионального руководства с органами государственной власти в сфере религии.

Руководители епархий такой церкви должны назначаться как иностранные послы: озвучивается кандидатура, и если, например, Минкульт согласен с этой кандидатурой, то иерарх может приступать к работе. За нарушение украинского законодательства законопроект предусматривает для такой церкви запрет на деятельность в Украине.

Под все эти критерии сейчас в Украине подходит лишь одна церковная община — УПЦ МП. Видимо по этой причине оба эти законопроекта и вызвали возмущение у иерархов Московского патриархата. Вчера у стен парламента ими был организован протестный митинг-молебен.

Надолго ли нардепы отказались от идеи вмешательства в церковные дела спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы внефракционный народный депутат Сергей Тарута.

Почему парламент все-таки провалил голосование и когда вернется к рассмотрению этих двух законопроектов?

— Почему провалил? Потому что нет консенсуса в парламенте. Это понятно. Это очевидно. Не хватило голосов. Более того, мы понимаем то, что сейчас, когда и так общество очень чувствительно, поднимать вопросы, которые раскалывают общество, а мы понимаем, что религиозная тема — это всегда очень чувствительная тема, и общество на это реагирует. Более того, достаточно остро. И мы понимаем также, что в данном случае тема между Московским патриархатом и Киевским всегда у нас была чувствительная. Помните, возле Софийского собора драки. Более того, я помню, как у нас в Мариуполе в самом начале, это еще были, по-моему, 2002, 1992 —1993 года, там уже у нас были драки. И поэтому вчера мы видели возле парламента достаточно много людей, которые пришли защищать свои права. Сейчас выносится тема религиозная в парламент и это только ситуацию провоцирует. И мое мнение, что пока общество не успокоится, пока общество не будет лучше жить и толерантнее относиться к любым предложениям, выносить такие острые проекты закона нельзя. Иначе получается от этого только еще больше дестабилизации в обществе.

Я правильно понимаю, вы являетесь одним из соавторов этого законопроекта?

— Нет, я являюсь соавтором поправок, которые предусматривают, что в нашей ситуации вообще выносить на рассмотрение в парламент вопросы, связанные с религией, нельзя.

А какие конкретно поправки вы вносили?

— Имеется в виду, о том, чтобы до стабилизации в обществе рассмотрение религиозных вопросов пока отложить. Вот это была поправка. У нас есть одна позиция, которая, как считают представители Московского патриархата дает возможность общинам собираться, принимать решение и переходить на другую епархию. И есть, по их мнению, угроза, что часть приходов сейчас вместо Московского патриархата станет Киевским патриархатом. Естественно, это сразу же взорвало ситуацию, хотя в проекте закона, который рассматривался раньше, в том числе и в нашем комитете, там нет преференций. Там сказано о том, что община прихода сама решает, к какой канонической церкви относиться. Но с учетом тех тенденций, которые происходят в обществе, есть опасность со стороны Московского патриархата, что они потеряют часть приходов в Украине, и поэтому они так сейчас борются. В том числе у нас была достаточно жесткая дискуссия между членами комитета, Вадим Новинский с другой Николай Княжицкий, и другие. Там отстаивали свои позиции и не пришли к консенсусу. Потому что если говорить объективно, то проект закона Княжицкого не предусматривает напрямую каких-либо преференций для Киевского патриархата. Но по сути происходящего в обществе, конечно же, сегодня многие приходы, многие представители Московского патриархата могут и действительно перейти в Киевский патриархат. Это означает дальнейшая угроза существованию или наличию большого количества приходов в Украине к Московскому патриархату перейдет в украинский. И вот вокруг этого идет борьба.

Если законопроект вызывает такие массовые возмущения, можно было предусмотреть, то не ко времени ли он?

— Сейчас эти вопросы выносить, что касается религии, что того же языка, что касается секс-меньшинств, это все то, что сейчас очень опасно выносить на рассмотрение. По мне, нужно рассматривать то, что связано больше с экономикой, с социальной жизнью, с политическим устройством государства. Как только мы будем лучше жить, как только мы станем культурнее и толерантнее относиться к друг другу, тогда эти вопросы нужно выносить. Их нужно мягко обществу доносить. И если есть решение местной громады и местного прихода, конечно, мы не имеем права часть этого населения не услышать. Но что делают представители Московского патриархата? У них тоже есть узурпация власти, где священник конкретного прихода передает документы в вышестоящие инстанции, документы, связанные с желанием громады перейти в другую церковь. Они на этом спекулируют. Закон предусматривал такую возможность. Но мы видим, что сейчас это очень опасно. Я думаю, что нужно было это делать в 2014 году, тогда, естественно ситуация была другая, мы понимали реально. Общество воевало, тогда боролось с войной, и естественно, консолидация была колоссальная. И я думаю, чтобы не было возле парламента таких протестов, если бы мы это сделали в 2014 году. Мы потеряли время. Или даже в начале 2015. Мы потеряли время, вынесли это тогда, когда можно поднять достаточно большое количество прихожан. Вчера их подняли, они были там. И пока эту тему не отложат. С точки зрения процедуры, она отложена. Когда вернется в зал? Скорее всего в этом году уже не вернется.

А должен ли вообще парламент как-то решать церковный вопрос?

— Вопросы, которые связаны с юридической частью. Все живут по закону, в том числе и что касается собственности церквей, они тоже должны регулироваться законом. Никто не вмешивается в идеологию, это, безусловно, их самостоятельное право, но что касается собственности, и, в принципе, вокруг этого идет речь, то здесь любая церковь имеет право собственности. И вот как раз это право собственности должно регулироваться законом.

Свое мнение о том, действительно ли Рада пытается ограничить права УПЦ Московского патриархата в Украине, выразили слушатели радиостанции Голос Столицы.

Виталий, Киев: Я являюсь прихожанином Московского патриархата. Но вообще правильно называть его просто УПЦ. Потому что она так называется в уставных документах. И все манипуляции с приставкой Московский патриархат исходят только от того, что появился Киевский. Хочу сказать, что ВР не должна вмешиваться в церковную жизнь, потому что, как юрист, я понимаю, что вот эти два законопроекта направлены исключительно на возможность рейдерского захвата зданий. Тарута не сказал в эфире, что на самом деле сейчас с помощью "Правого сектора" было захвачено уже на данный момент более 40 храмов по всей Украине. Собираются сборы, якобы общины. На самом деле приезжают представители "Правого сектора", собирают нескольких местных людей, которые вообще в церковь никогда не ходили, и принимают решение якобы о переходе в Киевский патриархат. Вот такое они хотят сделать по всей Украине, чтобы это было еще узаконено.

Юрій, Київ: Я хочу сказати, якби в нас була народна влада патріотів, то вони б ще в 2014 році заборонили б всі московські організації, незалежно від віросповідання, форм власності, ще чогось, заборонити як ворожі. А так як у нас окупаційний режим паразитів, то вони тільки декларують якісь заборони чи реформи, чи захист держави.

Андрій, Вишневе: Я погоджуюся з Тарутою, тому що зараз як раз не час приймати такого роду закони, законопроекти і розглядати у ВР. Ми підливаємо бензину, можна сказати, у вогонь. Тому що питання мови, питання релігії — це вони хочуть влаштувати новий хрестовий похід тут зараз?

Ольга, Киев: Вы знаете, Бог един. И вот эти все деления, Московский, Киевский патриархат — это все от лукавого. Зачем людей делить? Я вот, например, хожу и в ту и в другую церковь. Потому что я обращаюсь к Богу, а не к конкретному попу, который служит тому или иному. И поэтому я абсолютно согласна с первым вашим позвонившим. Это идет чисто захват собственности. Уже теперь и на это покушаются.

Напомним, политический эксперт Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что Луценко косвенно обвинил провластные фракции в срыве голосования за снятие неприкосновенности с Новинского, поэтому возник конфликт между генпрокурором и коалицией.

Политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" проанализировал перспективы дела против нардепа Вадима Новинского и отметил, что ситуация схожа с 2005-м годом, когда задерживали Бориса Колесникова.