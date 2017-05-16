Рада лишила Артеменко депутатского мандата

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник поддержала снятие депутатских полномочий с народного избранника Андрея Артеменко.

Такое решение поддержали 244 народных депутата.

— 1 громадянин і —1 депутат#Рада8 позбавила повноважень депутата — Андрія Артеменка 244 голосами "за" pic.twitter.com/OfVtmweusd — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 16 мая 2017 г.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

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В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".