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    Политика

    Рада лишила Артеменко депутатского мандата

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    Артеменко: с "мирным планом" и без мандата (71)

    (обновлено: )386
    В начале текущего месяца в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что Андрей Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента.
    Андрей Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник поддержала снятие депутатских полномочий с народного избранника Андрея Артеменко.

    Такое решение поддержали 244 народных депутата.

    Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

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    В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

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