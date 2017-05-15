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    Политика

    Артеменко заявил о запрете на въезд в Украину

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    План Артеменко: "преступление" и наказание (68)

    (обновлено: )37830
    Народный депутат Украины Андрей Артеменко сообщил, что аннулировал свой паспорт гражданина Канады еще в сентябре 2014 года. По словам нардепа, в Погранслужбе появилась информация о запрете ему на въезд в Украину.
    Андрей Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Артеменко заявил, что в связи с прекращением его гражданства, а также ликвидацией паспортов гражданина Украины и зарубежного, в базах Государственной пограничной службы появилась информация о запрете ему на въезд в Украину.

    Об этом Артеменко сообщил в обращении на имя одного из депутатов Верховной Рады, которое оказалось в распоряжении 112.ua.

    112.ua
    Обращение Андрея Артеменко
    112.ua
    Обращение Андрея Артеменко
    112.ua
    Обращение Андрея Артеменко

    Артеменко получил ответ от Государственной миграционной службы (ГМС), в котором сказано, что 21 апреля ГМС получила обращение генерального прокурора, и в тот же день было подготовлено и направлено на рассмотрение комиссии представление о лишении гражданства. Оно было рассмотрено на заседании комиссии 25 апреля 2017 года.

    Народный депутат Андрей Артеменко после допроса в ГПУ
    Украинское фото
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    Участие 16 членов комиссии в заседании 25 апреля официально подтверждено только ответом ГМС и заместителя главы СБУ Глуговского М. В., в котором говорится, что решение принято членами комиссии единогласно, сказано в тексте письма.

    "В то же время отдельными членами комиссии предоставлены ответы, из которых видно, что комиссия не рассматривала вопрос об утрате мной гражданства Украины", — подчеркнул Артеменко, отметив, что "досадно наблюдать явное искривление обстоятельств и провозглашение заведомо ложной информации со стороны высших должностных лиц, наделенных властью".

    Кроме того, в тексте обращения Артеменко добавил, что аннулировал свой паспорт гражданина Канады еще в сентябре 2014 года.

    В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. При этом законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

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