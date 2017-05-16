Рада во вторник намерена лишить Артеменко депутатских полномочий

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Повестка дня пленарного заседания обнародован на сайте парламента.

Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации.

Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

С 16 мая парламент будет работать в пленарном режиме две недели.

Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".