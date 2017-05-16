наверх
16.05.201709:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада во вторник намерена лишить Артеменко депутатских полномочий

    (обновлено: )9
    Как отмечается, среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.
    Андрей Артеменко
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Повестка дня пленарного заседания обнародован на сайте парламента.

    Кроме того, в повестке дня — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы информатизации.

    Народный депутат Андрей Артеменко после допроса в ГПУ
    Украинское фото
    Нардепу Артеменко депутаты не помогут – политолог

    Также среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

    С 16 мая парламент будет работать в пленарном режиме две недели.

    Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

    В начале мая в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что депутат Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента. Ранее Генпрокуратура потребовала от МВД инициировать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады. Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения" в Киеве снял штаны на сцене
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Третья годовщина ЛДНР
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Флаг Украины
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко